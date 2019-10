Letizia di Spagna in rosso: cede alla scollatura e incanta

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito rosso e lascia senza fiato

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno presenziato alla cerimonia per il trentesimo anniversario del quotidiano El Mundo, a Madrid.

La Regina ha lasciato tutti senza fiato presentandosi con un abito rosso fuoco, dalle linee aderenti, con scollatura importante senza spalline, un dettaglio seducente sul lato e schiena nuda. Il vestito è firmato dall’argentino Roberto Torretta. Il modello è della collezione primavera-estate 2016 ed era stato creato originariamente in blu navy. Lo stilista l’ha realizzato in rosso appositamente per Letizia in occasione della visita di Stato in Argentina nel marzo del 2019.

Dunque, la Sovrana incanta ancora una volta con un look riciclato, già indossato la scorsa primavera durante la cena con la First Lady argentina, Juliana Awada. Questa volta però Letizia abbina l’abito a un paio di favolosi sandali argento di Jimmy Choo (650 euro). Da notare la pedicure naturale, sul trend inaugurato da Kate Middleton. Mentre la mini clutch è di Carolina Herrera (690 euro).

Dettaglio fondamentale dell’outfit di Letizia sono gli orecchini con gancio quadrato decorato da un diamante e pendente a goccia con un altro diamante incastonato. Avvolto nel mistero l’autore del prezioso monile, per la prima volta comparso sui lobi di Sua Maestà.

Altra novità nel look dell’ex giornalista è la pettinatura. Letizia movimenta il caschetto con delle onde in stile anni Trenta che le danno un tocco di grande eleganza.