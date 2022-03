Letizia di Spagna, uno schianto in fucsia. E si precipita a salvare la situazione

Letizia di Spagna ricicla l’abito fucsia e fa centro: elegante e di tendenza

Letizia e Felipe di Spagna sono andati a Pamplona per consegnare il tradizionale Premio alle Belle Arti. La Reina si è presentata all’appuntamento con un look fucsia, firmato Moisés Nieto, che è a sua volta un capolavoro. E ha attirato l’attenzione, non solo per la sua bellezza, ma anche per aver salvato uno dei premiati da una situazione di grande disagio.

Dopo aver visitato la Fiera d’Arte Contemporanea, indossando un nuovo tailleur a fusciacca, Letizia di Spagna è tornata in pubblico riciclando l’abito di Moisés Nieto, che è tra i più amati dalla Reina, dato che l’ha utilizzato quattro volte in appena 8 mesi.

Letizia di Spagna, l’abito fucsia di Moisés Nieto

Si tratta dell’unico capo che Donna Letizia possiede dello stilista spagnolo che lei stessa ha premiato nel 2017. Ha fatto il suo ingresso nel suo guardaroba nel giugno 2021, quando l’ha indossato per la cerimonia della consegna delle Medaglie dell’Ordine al Merito Civile, poi lo ha riproposto a settembre dello stesso anno per il pranzo di Stato con il presidente della Repubblica dell’Angola e sua moglie. E tre giorni dopo lo ha indossato di nuovo per la videochiamata durante il World Food Forum che si è tenuto a Roma il primo ottobre.

L’abito è magnifico nella sua semplicità e il fucsia sta d’incanto a Donna Letizia che ogni volta che lo indossa lascia senza fiato. Il modello si compone di un corpetto sciancrato in vita, con gonna svasata, lunga fino ai polpacci, maniche alla francese e scollo asimmetrico leggermente aperto verso le spalle. Prodotto in Spagna con tessuto in crepe, costa 390 euro.

La Reina Letizia lo abbina a un paio di décolletée color crema e una clutch coordina a fiocco di Magrit. Come gioielli ha scelto i suoi orecchini con smeraldi e rubini di Tous e ovviamente il suo inseparabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.

Letizia di Spagna salva la situazione sul palco

Durante la consegna dei riconoscimenti, la Regina ha avuto la prontezza di salvare da una situazione spiacevole Antonio Resines, uno dei premiati. L’attore spagnolo è appena stato dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per Coronavirus. Non perfettamente ristabilito, si muove sostenendosi a delle stampelle che lo hanno messo in difficoltà nel salire sul palco. Letizia, accortasi del problema, si è subito precipitata verso di lui per consegnargli il premio, evitandogli i gradini.

La moglie di Felipe è stata molto affettuosa con Resines, sostenendolo col braccio e accogliendolo con un grande applauso. Pochi secondi dopo il suo gesto, anche le altre autorità sul palco sono scese per complimentarsi con lui.