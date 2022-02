Letizia di Spagna spaziale: tailleur a fusciacca snellente e pioggia di brillanti e smeraldi

Letizia di Spagna rivoluziona il tailleur

Letizia di Spagna inaugura ARCO, la Fiera di Arte contemporanea, a Madrid, e conquista tutti con una rivisitazione dell’abito gessato sartoriale che è semplicemente magnifica. Ancora una volta la Reina ci insegna come gli accessori più semplici possono stravolgere in meglio i look. Come in questo caso una cintura a fusciacca ha reso unico il più classico dei tailleur.

Letizia di Spagna sola alla Fiera

Dopo la serata di gala, Letizia di Spagna si è trovata improvvisamente sola a visita la 71esima edizione di ARCO. Inizialmente, con lei doveva esserci suo marito Felipe, che è guarito dal Covid. Ma il precipitare della situazione in Ucraina ha richiesto la presenza del Re al Consiglio di sicurezza nazionale e quindi la Reina ha dovuto fronteggiare questo impegno senza accompagnatore.

Donna Letizia ha saputo con stile minimizzare l’assenza di Felipe, concentrando su di sé l’attenzione di tutti. Come? Sfoggiando un meraviglioso tailleur pantaloni, davvero sorprendente. Insomma, non la solita giacca abbinata al solito pantalone. Il completo è firmato Ines Martina Alcalde ed è una new entry non solo nel guardaroba della Regina ma per chiunque abbia intenzione di acquistarlo. Infatti il brand l’ha messo in vendita in coincidenza con la visita di Letizia.

Letizia di Spagna, tailleur spaziale e orecchini nuovi

Si tratta di un tailleur gessato, navy con riga bianca sottile, fin qui nulla di straordinario. A fare la differenza è la giacca spaziale. A cominciare dalle maxi spalline che strizzano l’occhio alla moda anni Ottanta. Il blazer è sprovvisto di bottoni visibili e si chiude con una cintura in stoffa a fusciacca che richiama lo stile orientale e realizza un piacevole effetto snellente. Mentre i pantaloni sono tagliati a sigaretta e abbinati a un paio di décolletée blu, di Magrit e a una clutch in raso di Carolina Herrera.

Per rendere ancor più raffinato l’insieme, Letizia ha raccolto i capelli in un elegante chignon alto che mette in risalto i nuovi orecchini, creati da Gold and Roses, in oro bianco, brillanti e smeraldi, del valore di 1800 euro.

La visita alla Fiera di Arte contemporanea è sempre stata l’occasione per Donna Letizia di sfoggiare look molto particolari, non senza suscitare qualche polemica. Lo scorso anno si presentò con una splendida blusa bianca a mantella, mentre il suo abito in pelle nera di & Other Stories, che presentò nel 2019, ha fatto la storia.