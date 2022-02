Letizia di Spagna, l’abito nero svela lo spacco proibito

Letizia di Spagna, la passione per gli abiti in pelle

Letizia di Spagna inizia la sua settimana lavorativa con un evento di gala dove lascia senza fiato con un semplice tubino nero di Emporio Armani che rivela uno spacco vertiginoso.

Guarito dal Covid, Felipe accompagna sua moglie Letizia di Spagna al gala per il quinto centenario della morte di Antonio de Nebrija, uno dei più grandi umanisti spagnoli. Primo di diversi eventi in onore dell’intellettuale, la Reina ha deciso di indossare uno degli abiti più belli del suo guardaroba.

Letizia di Spagna, il tubino ultra chic di Emporio Armani

Si tratta del più classico dei vestiti, il tubino nero, ma con il quale non si sbaglia mai. Quello di Letizia è made in Italy, infatti è firmato Emporio Armani e costa 648 euro, una cifra importante ma non proibitiva per un abito da cocktail. Anche se bisogna ammettere che la Reina possiede un abito da sera principesco di H&M, che ha pagato meno della metà. In ogni caso il tubino è riciclato, infatti la moglie di Felipe lo ha indossato già nel 2018 per il concerto che si tiene tradizionalmente prima della consegna del Premio Principessa delle Asturie e poi lo ha riproposto nel 2020 per la cerimonia del Premio Cerecedo. Dunque, ha sapientemente sfruttato il suo acquisto.

Letizia di Spagna, lo spacco svela le gambe perfette

Comunque, tornando alla serata di gala: Donna Letizia ha preferito riciclare il suo abito nero, di una semplicità disarmante che lo rende ancora più seducente. Il modello è minimal, maniche lunghe, girocollo, nessun orpello, se non per una ruche sul fianco che dà movimento e nasconde uno spacco proibitivo.

Infatti, quando Letizia sale le scale inevitabilmente l’abito si apre scoprendo le gambe perfette e nude della Regina che a 49 anni vanta un fisico tonico e scolpito. Naturalmente, la Reina non indossa le calze, come è di sua consuetudine anche in inverno. Il clima mite di Madrid glielo permette e lei ne approfitta. E Felipe lascia fare, consapevole di avere al suo fianco una delle donne più eleganti al mondo.

Letizia di Spagna, scarpe in rettile e orecchini di diamanti

Letizia ha abbinato l’abito sofisticato ad accessori neri: le sue Manolo Blahnik in rettile e la classica clutch intrecciata di Bottega Veneta, entrambe riciclate.

A illuminare il look total black ci ha pensato un paio di orecchini pendenti in oro bianco e diamanti, ben visibili anche se la Regina ha lasciato i suoi lunghi capelli liberi di scivolarle sulle spalle. D’altro canto, se lo può permettere grazie al trattamento anti-caduta che li rende voluminosi.