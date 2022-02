Letizia di Spagna, Felipe positivo al Covid: la Monarchia sulle sue spalle

Letizia di Spagna, tre modi per indossare la giacca in pelle rossa

Letizia di Spagna si trova solo a reggere la Monarchia: suo marito Felipe è risultato positivo al Covid e ha pertanto dovuto cancellare tutti gli eventi programmati per questa settimana. Lo ha annunciato il Palazzo con un comunicato ufficiale.

Felipe di Spagna positivo, come sta

Le condizioni del Re non sono preoccupanti, avrebbe manifestato solo sintomi lievi a partire dalla notte dell’8 febbraio, mentre per il momento Letizia di Spagna risulta negativa e quindi potrà proseguire con le attività in agenda questa settimana. Non è chiaro però se sostituirà il marito agli eventi cui avrebbe dovuto presiedere lui.

Nel comunicato ufficiale di Palazzo Zarzuela si legge: “Sua Maestà il Re è risultato positivo al test del Covid-19 che gli è stato effettuato questa mattina, dopo aver presentato sintomi lievi sin dalla notte scorsa. Seguendo le regole stabilite dalle autorità sanitarie, Sua Maestà il Re resterà in isolamento per 7 giorni. Pertanto, le attività ufficiali pianificate durante il periodo sono sospese da questo momento”.

Letizia di Spagna messa a dura prova

Il documento tranquillizza sulle condizioni di salute di Felipe: “Lo stato di salute generale di Sua Maestà il Re è buono, ed egli proseguirà la sua attività istituzionale dalla Sua Residenza”. Per quanto riguarda Letizia e la figlia Sofia, si legge: “Sia Sua Maestà la Regina che Sua Altezza Reale l’Infanta Sofia non hanno sintomi e potranno continuare normalmente le loro attività programmate, secondo le regole stabilite. Entrambe saranno soggetti ai protocolli di monitoraggio previsti in questi casi”. Il comunicato non fa cenno a Leonor, la figlia maggiore della coppia reale, perché si trova in Galles per motivi di studio.

Dunque, a meno di un esito positivo dei prossimi test cui sarà sottoposta, la Reina Letizia potrà dunque svolgere i suoi impegni istituzionali. Dopo averla vista coi pantaloni culotte in pelle nera, la ritroveremo venerdì 11 febbraio. Certo, ora che suo marito è in isolamento a causa del Covid, toccherà a lei la responsabilità della Corona, per lo meno nei suoi aspetti pubblici. Sarà una prova difficile per Donna Letizia, anche se già nel novembre 2020 si era trovata in una situazione simile, quando il marito era entrato in contatto con un positivo costringendolo alla quarantena. Fortunatamente allora era poi risultato negativo.

Letizia e Felipe di Spagna, gli eventi cancellati per Covid

Anche se la situazione è sotto controllo, la positività di Felipe ha già messo a dura prova la Corona. Infatti, il Palazzo si è visto costretto a cancellare l’incontro tra il Re e il Presidente della Bosnia, Željko Komšić. Anche il pranzo di Stato cui avrebbero partecipato sia Letizia che la First Lady bosniaca è stato annullato. Cancellata anche l’udienza con Giullaume Faury, CEO di Airbus, che si sarebbe dovuta tenere giovedì 11 febbraio, durante la quale si sarebbe svolta la cerimonia di consegna del XVIII Premio de Economía Rey de España.