Letizia di Spagna, capelli voluminosi a 49 anni: il suo trattamento anti-caduta

Letizia di Spagna punta sulla sobrietà: l’abito blu navy è un capolavoro d’eleganza

Letizia di Spagna a 49 anni compiuti lo scorso 15 settembre non ha paura di mostrarsi coi capelli grigi, anche perché la sua chioma è sempre perfetta, curata, lucida e folta. Il suo segreto è un trattamento anti-caduta e anti-età, ricco di vitamine, del brand spagnolo Farma Dorsch, che è acquistabile anche online.

Letizia di Spagna, fiera dei capelli bianchi

Letizia di Spagna cura molto i suoi capelli che sono un punto di forza della sua immagine elegante e raffinata. Dal lockdown del 2020, quando per mesi i parrucchieri sono rimasti chiusi e non si poteva uscire di casa, la Reina ha deciso di non tingersi più, sfoggiando con naturalezza le prime ciocche grigie. Una scelta che poi è stata seguita da altre teste coronate come Carolina di Monaco, un’altra icona di stile.

Naturalmente, se la tinta costringe a un impegno costante per evitare l’effetto ricrescita, anche i capelli bianchi necessitano di una attenzione continua, perché se non sono ben pettinati e nutriti, è facile che si increspano restituendo un’immagine sciatta e disordinata, oltre che a invecchiare.

Letizia di Spagna, il trattamento anti-caduta

Non è il caso però di Letizia che per rivitalizzare e infoltire i capelli usa lo shampoo anti-caduta Go Organic di Farma Dorsch. Questo trattamento contiene le vitamine B5, B6, Biotina e Zinco e olio di Argan e di Acai per nutrire e rafforzare la chioma. Ed essendo privo di alcol, siliconi e petrolchimici rispetta il cuoio capelluto. Lo shampoo promette di contrastare la caduta dei capelli e l’effetto crespo e di mantenerli lucidi e voluminosi. Inoltre, tratta i sintomi dell’invecchiamento capillare aumentando la circolazione sanguigna e stimolando la crescita.

Secondo i ben informati, Letizia condivide il suo segreto di bellezza con le figlie Leonor e Sofia che in effetti hanno degli splendidi capelli lunghi. Ovviamente Donna Letizia abbina questo prodotto, forse non proprio a buon mercato ma che su di lei pare funzionare meravigliosamente, altri piccoli trucchi.

Letizia di Spagna, le indiscrezioni della sua estetista

Come Kate Middleton usa una spazzola magica per i suoi boccoli, Letizia raccoglie spesso i capelli in una coda di cavallo alta. Specialmente se il clima è umido o particolarmente caldo. Una pettinatura facile da realizzare ma che risolve molti problemi, sia di giorno che di sera. Oppure, specialmente per gli eventi di gala, Letizia si liscia i capelli con la piastra in modo che siano impeccabili. Le acconciature raccolte vengono sfoggiate solo nelle occasioni più formali e al massimo si opta per un messy bun alla Meghan Markle, ma molto raramente.

L’ex estetista della Reina, Carmen Navarro, ha rivelato che Letizia è molto bella, ma questo in parte è dovuto alla sua rigida disciplina. “La Regina è una persona meravigliosa, molto esigente con se stessa, ma con gli altri è affascinante”. E poi ha spiegato che per la cura della pelle e dei capelli usa solo prodotti biologici con estratti naturali.