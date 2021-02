Letizia di Spagna coi capelli sempre più bianchi: è uno schianto

editato in: da

Letizia di Spagna, capelli bianchi e mocassini

Letizia di Spagna riprende la sua agenda settimanale e al primo appuntamento pubblico si presenta con una vistosa ricrescita e un cappotto che appartiene al suo guardaroba da sei anni. Ma il risultato è impeccabile e ancora una volta la Regina, 48 anni compiuti lo scorso settembre, ci dà una lezione di stile, mostrandoci come si portano i capelli bianchi e si trasformano look riciclati in outfit di tendenza.

Letizia inaugura la propria settimana lavorativa partecipando a una riunione con Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, l’associazione che si occupa di tossicodipendenza di cui è patrona. La Regina sceglie una perfetta mise da working girl, privilegiando ancora una volta i pantaloni, rispetto ad abiti e gonne.

Come oramai ci ha abituato da mesi, Donna Letizia ha fatto di tailleur e giacche dal taglio maschile i suoi capi preferiti, senza per altro rinunciare a raffinatezza e femminilità. E così anche questa volta veste un completo total black, molto semplice: maglia nera a girocollo e pantaloni dritti.

La Sovrana abbandona perfino i tacchi alti. Ultimamente, partecipa spesso a riunioni di lavoro con scarpe basse. Dopo le ballerine nere, Letizia sfoggia un paio di mocassini scamosciati, di Hugo Boss, modello Lara. Anche se è la prima volta che li indossa in versione suede, nei mesi scorsi infatti l’abbiamo vista con le stesse calzature ma in pelle, devono far parte dell’armadio di Letizia già da parecchi tempo, perché appartengono alla collezione invernale dello scorso anno.

Pezzo forte del look è però il cappotto. Si tratta di un capospalla bianco e nero, dritto, con maniche fino ai polsi e piccolo colletto, un modello decisamente bon ton, firmato Nina Ricci, che Letizia ha indossato per la prima volta nel 2015, ben 6 anni fa, durante un viaggio di Stato in Francia. Allora lo portava sopra a un tailleur (giacca e gonna) rosso del medesimo brand. Da quel momento in poi, Sua Maestà ha riproposto svariate volte il cappotto abbinandolo sempre allo stesso completo rosso.

Ma ora la moglie di Felipe ha deciso di cambiare, indossando il capospalla con un outfit decisamente più sobrio, in linea con l’immagine semplice ma non dimessa che ha voluto dare di sé in questo periodo la Regina che ha anche rinunciato all’aumento di stipendio. Il look riciclato ci mostra come rinnovare sapientemente capi che abbiamo nell’armadio ormai da anni, senza sfigurare o apparire sorpassate. Completano l’outfit, una borsa nera di Carolina Herrera e gli orecchini scintillanti di Gold & Roses in oro bianco e diamanti.

A proposito di sobrietà, un altro dettaglio di Letizia che non è sfuggito è stata l’evidente ricrescita. La moglie di Felipe non ha mai avuto problemi a mostrare qualche capello bianco (GUARDA LE PETTINATURE DI LETIZIA). Adesso però le ciocche grigie stanno prendendo il sopravvento. Da mesi la Regina ha deciso di mettere da parte la tinta per dare un’immagine più naturale di sé. E il risultato è uno schianto. Sua Maestà ha ispirato altre teste coronate, prima fra tutte la elegantissima Carolina di Monaco che a novembre 2020 si è presentata in pubblico coi capelli grigi.

Naturalmente, affinché la ricrescita non faccia effetto trascurato, la chioma va curata, i capelli devono essere sempre ben lucidi e pettinati, soprattutto per evitare che s’increspano per evitare di trasformare la capigliatura in un cespuglio disordinato.