Carolina di Monaco è splendida ed esibisce con orgoglio i capelli grigi

editato in: da

Carolina di Monaco, la scelta di mostrare i capelli grigi

Non temere il tempo che passa. È questa la sensazione che sembra comunicare il look sfoggiato da Carolina di Monaco alla Festa Nazionale del Principato, che si festeggia come ogni anno il 19 novembre.

La principessa per la prima volta si è mostrata in pubblico con la chioma d’argento. Gli esperti di tendenze hanno spesso indicato quella dei capelli grigi come una moda difficile da portare, ma Carolina è sembrata perfettamente a suo agio con questo nuovo look.

In una recente intervista concessa a Le Figaro insieme alla figlia Charlotte, Carolina ha parlato a lungo di temi legati al mondo femminile e di come invecchiare non la spaventi, i geni non mentono e la classe della mamma premio oscar Grace Kelly traspare, nonostante lei quasi non se ne accorga.

Classe 1957, la Principessa di Hannover è mamma di quattro figli: Charlotte, Andrea, Pierre e Alexandra. Con il look scelto per la Festa Nazionale di Monaco, Carolina sembra aver detto basta alle tinte, mostrando con fierezza la chioma grigia e indossando un cerchietto nero come cornice perfetta per il suo volto.

Il fenomeno per cui le donne over 60 mostrano i capelli grigi ha un nome e si chiama “greynassance”, una sorta di fiera rinascita “grigia”, nata intorno al 2015 e sdoganata da alcuni brand di alta moda che per primi hanno scelto per le loro campagne modelle di una certa età, bellissime e pienamente a loro agio con il tempo che passa. È una tendenza che insegna a convivere con i capelli scoloriti dal tempo, senza dover per forza rinunciare allo stile. In fondo il grigio è un colore come gli altri.

Scegliere di mostrare i capelli grigi non è un passaggio semplice tantomeno scontato, così come non è scontata la scelta di non ricorrere alla chirurgia estetica e mostrare con fierezza le prime rughe e i segni del tempo che compaiono anno dopo anno, cosa che la Principessa riesce a fare senza ombra di dubbio.

Carolina di Monaco alle celebrazioni del Principato è apparsa elegantissima in tailleur nero e guanti bianchi e l’immancabile borsa Chanel, la sua griffe preferita. E con la scelta di mostrare i suoi capelli grigi dà ancora una volta una lezione di stile, eleganza e di sicurezza in se stesse, di cui tutte abbiamo da imparare.