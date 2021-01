Letizia di Spagna, look spettacolare: giacca a quadri e ballerine

editato in: da

Letizia di Spagna incanta col blazer a quadri e le ballerine

Letizia di Spagna ci dà un’altra lezione di stile con uno dei suoi look perfetti da working girl. E ci mostra come indossare le ballerine con classe.

La Regina è tornata al lavoro a pieno regime, dopo l’interruzione forzata di quasi due settimane a causa della bufera Filomena che imperversava sulla Spagna. Dopo l’incontro con il consiglio strategico per il progetto “Donne e ingegneria” in cui ha riciclato il tailleur oversize ma con un abbinamento deludente, Letizia si è presentata all’appuntamento la Federazione spagnola delle malattie rare (FEDER) presentato un look spettacolare che tutte noi dovremmo avere nel guardaroba.

Dunque, Donna Letizia si è riscattata a pieni voti dopo essere caduta in un errore di stile che non ci saremmo aspettate da una delle Sovrane più raffinate d’Europa. Abbandonate le tonalità spente del grigio e del beige che non le donano particolarmente, la moglie di Felipe è tornata sul più classico nero. Se ha incantato con l’abito effetto seconda pelle, il blazer a quadri che ha sfoggiato per la riunione di lavoro non è da meno.

Come è sua consuetudine ormai da settembre, Letizia opta l’austerità in fatto di stile. Quindi nessun capo nuovo o accessorio eccentrico, ma ricicla dal suo armadio il blazer nero a quadri bianchi di Hugo Boss che sappiamo essere il suo brand preferito, specialmente quando si tratta di outfit da giorno. Una giacca dal taglio e dalla stoffa intramontabile e altamente versatile.

La Regina la abbina a una t-shirt aderente, sempre di Hugo Boss, e a dei pantaloni a sigaretta, per un look total black che è una carta vincente. Non a caso le mise monocromatiche, specialmente se nere, sono le preferite da chi s’intende di moda, un nome su tutti Victoria Beckham. Ma anche Kate Middleton le predilige, anche se non nere. Infatti, stando al dress code della Corte britannica, quel colore è riservato al lutto.

Letizia però aggiunge un dettaglio che rende l’insieme un look distinto alla portata di tutte. Infatti, rinuncia ai suoi amati tacchi alti, propendendo per un paio di ballerine in suede, a punta, con fiocchetto, firmate anche loro Hugo Boss. Un vero tocco di classe, che rende l’insieme più informale ma senza rinunciare a quell’allure femminile che la contraddistingue. Infatti, non è stato un caso che la Sovrana abbia preferito le ballerine, per altro amatissime dalle sue figlie Leonor e Sofia, invece che i mocassini che avrebbero reso più “maschile” la sua immagine.

Puoi acquistare su Amazon un’alternativa low cost alle ballerine di Letizia di Spagna, cliccando qui.

Sia il blazer che le ballerine hanno fatto la loro prima comparsa nell’abbigliamento di Letizia la scorsa primavera, durante il lockdown. Ma oggi per la prima volta sono uscite da Palazzo e il risultato è impeccabile.