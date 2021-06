Letizia di Spagna, un incanto in fucsia con l’abito esclusivo. E le figlie la sfidano

editato in: da

Letizia di Spagna, abito fucsia esclusivo e le figlie sono un incanto

Letizia di Spagna abbandona lo stile austero dell’ultimo periodo e compare con un esclusivo abito creato apposta per lei in fucsia da Moisés Nieto, il colore delle donne di potere, scelto recentemente anche da Kate Middleton e dalla Regina Elisabetta. Mentre le Principesse Leonor e Sofia si confermano delle vere ‘it girl’.

L’occasione speciale che vede protagonista Letizia di Spagna e le figlie è la consegna delle medaglie all’onore civile, in attesa di celebrare il 19 giugno il settimo anniversario dell’incoronazione di suo marito Felipe.

Dopo aver imitato lo chemisier di Kate Middleton, la Reina Letizia sceglie ancora un look fucsia. Il rosa in tutte le sue tonalità è il colore del momento. Il completo da ballerina sfoggiato dalla Regina per accogliere il Presidente coreano e la First Lady è un esempio di successo.

Letizia dunque si veste di nuovo di fucsia e lo fa con una creazione appena entrata a far parte del suo guardaroba. Si tratta di un abito minimal, dalle linee semplici e pulite che hanno il vantaggio di esaltare la figura tonica e sottile della Regina: scollo a barchetta, maniche a tre quarti, tagliato in vita, gonna midi leggermente svasata. Il modello è una creazione di Moisés Nieto, brand che non aveva mai indossato prima.

Nonostante in fatto di look Donna Letizia sia parsimoniosa e ami il riciclo (anche al gala col Presidente coreano ha riproposto l’abito dai fiori d’oro del 2019), questa volta si è concessa una frivolezza. Infatti, l’abito da lei scelto è acquistabile solo in blu notte a 390 euro, ma per lei è stato appositamente creato in fucsia. E la scelta è divina. La Regina lo ha abbinato a un paio di décolletée in vernice beige, dal tacco alto, di Carolina Herrera. Come gioielli ha scelto i suoi orecchini bicolore, con pietre preziose verde e fucsia di Tous e il suo anello d’oro, di Karen Hallam.

Se Donna Letizia è splendida con l’outfit minimal, le sue figlie non sono da meno. Anzi questa volta a brillare di più è la secondogenita Sofia che indossa un abito in tweed a trapezio, bianco e fucsia, e ballerine con lacci intrecciati beige, perfettamente coordinata al look della madre.

Invece, Leonor, che a settembre completerà gli studi in Galles, si distingue dalle altre donne di casa, indossando un abito azzurro, arricciato sul fianco e le ballerine di Carolina Herrera che indossava il giorno della sua cresima. La Principessa delle Asturie, che ha mostrato grande complicità con suo padre Felipe di cui è l’erede al trono, ha sfoggiato una mise da giovane donna. Il prossimo 30 ottobre compie 16 anni e ormai è avviata verso il suo destino di Regina.

Anche se deve lavorare ancora sul protocollo, come sua sorella Sofia. Le ragazze appena si siedono mostrano delle lacune sul galateo. La Principessa delle Asturie con il ginocchio sbucciato tiene i piedi indentro, mentre Sofia non sistema il vestito e mostra la sottoveste.