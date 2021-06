Letizia di Spagna, l’abito celeste da Regina svela i muscoli scolpiti

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito celeste da Regina

Letizia di Spagna è volata a Siviglia con suo marito Felipe per la consegna al Re della prima medaglia d’onore dell’Andalusia. La cerimonia è avvenuta al Palazzo di San Telmo e per l’occasione la Regina ha riciclato un abito azzurro misterioso che ha un alto valore simbolico. E non ha esitato a mostrare i muscoli scolpiti.

Letizia di Spagna si è presentata dunque al primo appuntamento della settimana recuperando dal suo guardaroba, come ormai è consuetudine da mesi, l’abito celeste che indossò per il quinto anniversario della incoronazione a Regina nel 2019. Don Felipe infatti divenne Re, e di conseguenza lei Regina consorte, nel 2014 dopo l’abdicazione di Juan Carlos.

La scelta di questo vestito dunque appare particolarmente significativa e vuole essere un preciso omaggio alla Monarchia e al valore della Corona nel giorno in cui suo marito riceve una speciale onorificenza.

L’abito di Letizia è ricco di simboli che parlano per sé, a cominciare dal colore. Dopo il nuovo look fucsia, espressione della forza femminile come Kate Middleton e la Regina Elisabetta dimostrano, l’abito sfoggiato in Andalusia è celeste, rappresentazione del potere e in particolare del potere monarchico. Non è un caso che molte delle teste coronate d’Europa abbiano nel loro armadio la longuette azzurra di Hugo Boss, compresa la Regina di Spagna.

In secondo luogo, il taglio dell’abito è decisamente bon ton: girocollo castigato e tondo, gonna svasata e lunga fino al polpaccio, cintura incorporata per esaltare il punto vita ma ingentilita da due bottoni gioiello di estrema eleganza e spalline larghe quanto basta per mostrare i muscoli scolpiti di Sua Maestà ma non sbracciate a prendisole.

Di questo vestito non si sa praticamente nulla. Nonostante Letizia l’abbia indossato tre anni fa, resta sconosciuto lo stilista che lo ha creato. A Siviglia la Regina lo ha abbinato a un paio di décolletée, effetto nude, dal tacco vertiginoso, firmate Prada, che Sua Maestà ha leggermente modificato inserendo un plateau quasi invisibile sotto la suola anteriore per stancarsi meno, e a una clutch celeste di Mascaro.

Particolare attenzione meritano gli orecchini creati da Bulgari, un regalo di sua suocera. Si tratta di un gioiello scomponibile. In Andalusia infatti Letizia preferire indossare solo i cerchi in oro bianco che in occasioni ancora più formali completa con acquamarine.