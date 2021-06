Letizia di Spagna brilla con l’abito a fiori d’oro. Ma il cambio di look è low cost

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito da ballerina

Letizia e Felipe di Spagna ospitano a Madrid per tre giorni il Presidente della Corea del Sud, Moon Jae-In, e la First Lady, Kim Jung-Sook. Alla cena di gala, la Regina ha lasciato senza fiato riciclando l’abito a fiori d’oro di Dries Van Noten e i sandali killer. Ma l’indomani il cambio di look è stato rigorosamente low cost: vestito a pois di Massimo Dutti.

Offerta Abito a pois Puoi acquistare online una versione simile al vestito a pois indossato da Letizia di Spagna

Dopo aver accolto il Presidente coreano e sua moglie con il più romantico dei suoi look, firmato Varela, Letizia di Spagna ha fatto gli onori di casa presentandosi a Palazzo per la cena di Stato con uno degli abiti più raffinati del suo guardaroba. Anche se la serata è stata organizzata evitando i fasti che il protocollo impone per una serata di gala offerta dai Sovrani, Donna Letizia è riuscita a non far rimpiangere tiare, baciamano e il cerimoniale sontuoso col suo look da imperatrice orientale, assolutamente splendido.

La Regina ha dunque recuperato dal suo armadio il lungo abito nero con grandi rose d’oro, firmato Dries Van Noten, dallo stile vagamente orientale, con scollo castigato, maniche cortissime che lasciano scoperte le braccia e linea dritta fino alle caviglie. Di un’eleganza che potremmo definire stratosferica.

Letizia debuttò con questo abito nel 2019 durante la cerimonia di consegna dei premi Cerecedo. Il look riuscitissimo è stato replicato fin nei minimi dettagli per la serata a Palazzo. Infatti, Sua Maestà lo ha abbinato ancora una volta a dei sandali dal tacco killer, di Magrit, con cinturini d’oro intrecciati. Ha raccolto i capelli in uno chignon con riga laterale che mette in evidenza gli orecchini in ora a tema floreale che richiamano i motivi del vestito, del brand Helena Nicolau. L’outfit dall’atmosfera orientale è un evidente omaggio ai suoi ospiti.

A causa delle norme anti-contagio, sono state previste alcune restrizioni e si è deciso per un tono sobrio nell’organizzazione della serata. Innanzitutto, sono state abolite le tiare d’ordinanza e gli abiti lunghi. Vietato anche il baciamano con cui si era soliti iniziare la serata. Anche il numero degli ospiti è stato ridotto, solo 70, distribuiti su 8 tavoli opportunamente distanziati.

Ma per l’appuntamento dell’indomani mattina con solo Kim Jung-Sook, Donna Letizia abbandona il glamour della sera e si presenta col perfetto abito midi, di Massimo Dutti, indossato per la prima volta nelle Asturie il 30 luglio 2020. Si tratta di un leggero abito nero, con pois bianchi irregolari, a maniche corte e girocollo.

Il vestito appartiene alla collezione autunno/inverno 2019-2020 e costa 99,95 euro. Ma al momento non è più disponibile. Letizia lo abbina a un paio di slingback, color cuoio, di Carolina Herrera, coordinate a una clutch nera dello stesso brand. Per quanto riguarda i gioielli, Sua Maestà va sul sicuro coi suoi orecchini a cerchio, a bambù.