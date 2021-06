Letizia di Spagna, è un sogno con l’abito in pizzo da ballerina

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito da ballerina

Letizia di Spagna ha incantato il Presidente della Corea del Sud, Moon Jae-In, e la First Lady, Kim Jung-Sook, accogliendoli insieme a Felipe al Palazzo Reale di Madrid con un abito rosa pallido, ovviamente riciclato, firmato Varela.

Il Presidente coreano e sua moglie si tratterranno in Spagna per tre giorni durante i quali sono previsti una serie di appuntamenti, tra cui una cena di gala a Palazzo, la prima post-pandemia.

Dopo il look celeste, per la cerimonia di benvenuto in Piazza dell’Armeria con la Guardia a cavallo e l’orchestra, Letizia di Spagna ha recuperato dal suo armadio uno splendido abito rosa pallido di Varela, uno dei brand da lei preferiti per le occasioni più formali. Non a caso la Regina fece il suo debutto con questo look nel 2018 in occasione del Día de la Hispanidad.

Nonostante l’occasione solenne, Letizia ha mantenuto lo stile sobrio che punta innanzitutto sul riciclo. L’outfit che ha scelto è senz’altro il più romantico del suo guardaroba e anche il colore è particolarmente significativo, sia perché è di tendenza, sia perché il rosa, in tutte le sue sfumature, sta diventando la tonalità preferita da tutte le teste coronate d’Europa, a partire dalla Regina Elisabetta che lo ha indossato con Joe e Jill Biden, per proseguire con Kate Middleton.

Ma anche Donna Letizia ci ha deliziato recentemente con un nuovo abito fucsia di Hugo Boss e comunque il rosa resta uno dei suoi colori preferiti in assoluto.

In ogni caso, l’abito di Varela fa sembrare la Regina una delicata ballerina di danza classica, sembra la romantica Giselle. Si tratta di un vestito midi con corpetto semplice, a girocollo e senza maniche, cintura sottile in pelle e gonna ampia, a pieghe, in pizzo Chantilly, dai ricami floreali, che termina alle caviglie.

Per slanciare la figura Donna Letizia indossa le sue originali scarpe, firmate Steve Madden, appuntite, con un cinturino largo in PVC sul collo del piede per evitare di perderle, color arena. Quando è arrivata la Regina però ha dovuto affrontare un piccolo incidente causato da una folata di vento che le ha scompigliato i capelli, costringendola a risistemarli.

Nel 2018, quando sfoggiò per la prima volta questo look in occasione della Festa nazionale, lo abbinò a un blazer rosa e a un paio di décolletée cipria, di Magrit.