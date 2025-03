Letizia di Spagna, il cappotto doppiopetto coi bottoni d’oro è un inno di eleganza

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna sa di avere sempre tutti gli occhi puntati su di sé, ma ci sono alcune occasioni più importanti di altre, in cui i capi che indossa hanno un significato particolare. La Regina ha voluto indossare un capo speciale, un cappotto doppiopetto elegantissimo, tra i più chic del guardaroba della Sovrana, con bottoni dorati e che nasconde una storia commovente.

Letizia di Spagna non sbaglia un colpo: l’elegantissimo abito blazer

Un’occasione speciale esige un abito altrettanto carico di significato. Per presenziare al concerto In Memoriam al National Music Auditorium di Madrid, Letizia di Spagna ha scelto un cappotto nero doppiopetto dalla lunghezza midi e preziosi bottoni dorati, che lo rendono tra i capi più eleganti del guardaroba della Regina.

Fonte: IPA

Un outfit molto semplice ma d’effetto quello scelto dalla Ortiz, che ha optato per degli accessori che richiamano proprio i bottoni del soprabito doppiopetto: una pochette nera con chiusura dorata e delle elegantissime slingback nere con dettagli in oro, ovviamente con tacco bassissimo, dopo l’infortunio dello scorso anno, quando si fratturò un dito del piede destro.

Per omaggiare le vittime degli attentati di Madrid dell’11 marzo 2004, la moglie di Felipe VI ha deciso di riciclare il cappotto che aveva già indossato in occasione dei funerali in memoria delle vittime di Dana, l’alluvione torrenziale che ha colpito la città di Valencia e che ha causato più di 200 morti. In quell’occasione però la Regina aveva preferito far sostituire i vistosi bottoni dorati, optando per dei sobri bottoni neri in segno di lutto.

La storia dietro il vestito della Regina

Non è un caso che la Regina Letizia abbia optato proprio per questo soprabito per il concerto in memoria delle vittime degli attentati dell’11 marzo 2004. La Ortiz infatti ha voluto indossare nuovamente il cappotto scelto per i funerali dello scorso dicembre nella cattedrale di Valencia.

In quell’occasione il look della Regina di Spagna, data la solennità dell’evento, non fu oggetto di commenti e apprezzamenti, ma nasconde una storia emozionante. Letizia scelse questo cappotto dall’atelier Aloha, un negozio di abbigliamento di Benetússer, un comune alle porte di Valencia, che in poche ore fu completamente distrutto dall’alluvione, mandando all’aria oltre vent’anni di lavoro e devastando merce per un valore di oltre 400.000 euro.

Fu per questo la Sovrana decise di indossare quel cappotto, proprio per dare visibilità alle aziende che sono state colpite dall’alluvione. Solo oggi però si è venuto a sapere che quando il capo fu consegnato a Palazzo arrivò pieno di fango: la titolare dell’atelier, Francis Mandingorra, ha raccontato ai microfoni di Vanitatis di aver mostrato sui social le immagini del suo negozio devastato, e di aver chiesto ad alcune lavanderie del circondario di poter ripulire alcuni abiti per rivederli e rimettersi in sesto.

La proprietaria fu così contattata dal Palazzo Reale, perché Letizia voleva mettersi a disposizione per sostenere tutte quelle attività messe in ginocchio dalla catastrofe naturale. La scelta cadde sul cappotto doppiopetto con i bottoni dorati etichettato Marta, un brand brasiliano. Francis Mandingorra però non era in grado di lavare il capo e lo spedì così com’era, ancora infangato nella parte inferiore.