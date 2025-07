Questa non è solo una friggitrice ad aria. È l’alleata in cucina che dimezza i tempi di cottura e che tutti ci meritiamo

iStock Friggitrice ad aria rapida in sconto su Amazon

Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria sono diventate le vere protagoniste delle cucine moderne. Sempre più persone scelgono questo elettrodomestico per preparare piatti croccanti, gustosi e allo stesso tempo più leggeri, riducendo drasticamente l’uso di olio. Il motivo? È semplice: con una friggitrice ad aria puoi goderti patatine, pollo, verdure, dolci e molto altro in versione sana, senza rinunciare al sapore e con un notevole risparmio di tempo ed energia.

Offerta Moulinex Friggitrice ad aria tecnologia infrarossi rapida

Nel ricco panorama delle friggitrici ad aria, Moulinex Easy Fry Infrared EZ831G si distingue come un vero gioiello di innovazione e praticità. Con una capacità extra-large da 7 litri, questa friggitrice ad aria con tecnologia a infrarossi promette di cambiare il modo in cui cucini per famiglia e amici, unendo efficienza, salute e gusto in un solo elettrodomestico.

Capace di cucinare fino a otto porzioni grazie ai suoi 7 L di capacità, resta compatta e non ingombra, ma ciò che la distingue è soprattutto per la tecnologia a infrarossi che cuoce dall’alto verso il basso in modo rapido ed uniforme, garantendo croccantezza senza bisogno di aprire il cestello. Basta uno sguardo alla finestra trasparente per controllare la cottura, e quando serve la puoi rimuovere per pulirla meglio. La doppia resistenza assicura un calore costante su tutti i lati, quindi puoi dimenticare di girare il cibo a metà cottura.

La buona notizia è che attualmente questa friggitrice è in offerta su Amazon a 119,99 € anziché 139 euro ( e se sei cliente Prime la spedizione è gratis!)

Oltre alla velocità (raggiunge i 240 °C in tempi davvero ridotti) la friggitrice sfrutta la circolazione di aria calda per consumare fino al 70% in meno di energia, garantendoti risparmio senza rinunciare ai risultati

E il cestello antiaderente, facilmente lavabile in lavastoviglie, rende la pulizia un gioco da ragazzi. Il pannello digitale facilita l’uso con otto programmi preimpostati: Frittura ad aria, arrosto, Grill, Cottura al forno, Tostatura, Disidratazione, Decongelamento e Riscaldamento. In più una modalità manuale e una funzione “mantieni in caldo”: ideale se hai ospiti o vuoi preparare tutto in anticipo.

A proposito di Moulinex

Moulinex è uno dei marchi più amati nel mondo della cucina domestica, sinonimo di innovazione semplice, qualità francese e praticità quotidiana. Da oltre 60 anni crea piccoli elettrodomestici pensati per semplificare la vita in cucina, unendo tecnologia, design intuitivo e attenzione alla salute. Oggi, grazie al supporto del Gruppo SEB, Moulinex continua a innovare con soluzioni smart, affidabili e alla portata di tutti.

Per chi cerca ispirazione, l’app My Moulinex propone ricette sane e personalizzate in base al tempo, agli ingredienti e ai gusti dell’utente: un vero plus per chi vuole sperimentare senza pensieri.

