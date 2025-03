Veronica Pivetti a Splendida Cornice, le Crocs gioiello fanno tendenza

Fonte: IPA Veronica Pivetti

Veronica Pivetti è da sempre una delle attrici più amate del panorama televisivo italiano, interprete di numerosi ruoli in pellicole e fiction di successo, ma è anche una raffinata portavoce dell’emancipazione femminile. Ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice, ha parlato del suo nuovo spettacolo teatrale sfoggiando una mise decisamente unconventional, con ai piedi delle inedite Crocs gioiello.

Veronica Pivetti, il look con le Crocs gioiello

Ogni giovedì sera Geppi Cucciari ospita nel suo programma in prima serata su Rai3 Splendida Cornice i protagonisti del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo: ieri sera è intervenuto uno dei volti più stimati e amati del panorama italiano, Veronica Pivetti. L’attrice e doppiatrice, interprete di ruoli ormai iconici come quello della Prof. Camilla Baudino in Provaci ancora Prof!, è attualmente impegnata con il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo L’inferiorità mentale della Donna, un vero e proprio inno all’emancipazione femminile che va ad indagare le cause primordiali della nascità della disparità tra i sessi che ancora oggi permea la società. Una ricerca che Veronica Pivetti compie a ritroso, nel suo spettacolo teatrale, alla ricerca delle prime manifestazioni storiche del fenomeno.

“Volevo dire che tutta ‘sta roba contro la quale lottiamo adesso viene da lontano, Voltaire stesso ha detto che le donne non sono state nemmeno in grado di inventare il tulle: ma che vuol dire? È una bella battaglia e la combatto da sempre, così come la combatti tu a modo tuo” ha infatti spiegato Veronica Pivetti a Geppi Cucciari che le aveva chiesto se si fosse mai sentita inferiore.

Per partecipare alla trasmissione la Pivetti ha scelto un look decisamente consono al suo stile, con un completo morbido total black, completato da lunghi calzini a stampa floreale e soprattutto da delle Crocs tempestate di pietre colorate che non sono passate inosservate.

In versione silver, ma rallegrate da tante gemme di tutti i colori, le Crocs di Veronica Pivetti sono subito entrate in trend per la loro aria unconventional.

Veronica Pivetti, ma non solo: ecco le altre Vip che amano le Crocs

Nate nel 2002 grazie all’innovativa idea di Scott Seamans, Lyndon Hanson e George Boedecker Jr. che hanno fondato l’omonima azienda, le Crocs sono diventate in pochi anni una delle calzature più amate e odiate di sempre. Amate per il comfort e praticità, odiate perché molti detrattori di questa calzatura la considerano poco elegante e femminile.

Inizialmente in realtà le Crocs erano state progettate per essere indossate in spiaggia o in barca, dunque il concetto di comodità veniva ben prima di quello di stile, ma grazie al loro design unico e al comfort offerto, le Crocs hanno rapidamente guadagnato popolarità, diventando non più solo una scarpa comoda, ma anche trendy, entrando a pieno diritto tra le calzature indossate da modelle, attrici e cantanti nel loro tempo libero.

Oltre a Veronica Pivetti, che le ha scelte nell’inedita versione gioiello per partecipare a Splendida Cornice, sono diverse le celebrità che hanno mostrato apprezzamento per le Crocs e le indossano in diversi momenti, come Alessandra Amoroso, che è stata vista indossare degli zoccoli Crocs durante le prove prima dei suoi concerti, e Alessia Marcuzzi, che le ha sfoggiate nella versione total black con i collant, dimostrandone l’estrema versatilità.

Ovviamente tra i modelli più amati delle Crocs, il Classic Clog rimane un’icona per il suo design originale e la versatilità, ma anche la linea Echo Slide ha guadagnato popolarità, offrendo una versione più elegante e moderna del classico zoccolo. Di sicuro, come ha dimostrato Veronica Pivetti, la versatilità e il comfort delle Crocs continuano a conquistare molte vip.