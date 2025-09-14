Emmy 2025, dove e quando vederli in tv

Emmy 2025, la 77ª edizione degli Oscar della tv: ecco dove e quando vederli in diretta dall’Italia tra glamour, red carpet e premiazioni

Getty Images Emmy Awards 2024, splendori e orrori: le star meglio e peggio vestite

Gli Emmy 2025 sono pronti a illuminare Los Angeles con una serata che si annuncia scintillante, tra premi ambitissimi e red carpet che catalizzerà l’attenzione mondiale. Per chi ama le serie tv e il glamour delle grandi cerimonie internazionali, l’appuntamento è da segnare in calendario: nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 settembre, i riflettori del Peacock Theater si accenderanno sui protagonisti della stagione televisiva appena trascorsa. E sì, potremo seguirli anche dall’Italia.

Dove e quando vedere gli Emmy 2025 in Italia

La 77ª edizione dei Primetime Emmy Awards andrà in scena a Los Angeles nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2025. In Italia, la diretta sarà trasmessa in esclusiva da Sky Atlantic e in streaming su NOW, a partire dalle ore 2.00 di notte. Prima della cerimonia vera e propria, ci sarà spazio per il pre-show e soprattutto per il red carpet, il momento più atteso da chi ama la moda: abiti couture, gioielli da sogno e look capaci di far discutere i social per giorni.

A condurre la serata ci sarà il comico Nate Bargatze, mentre tra i presentatori e ospiti sono attesi grandi nomi come Angela Bassett, Jude Law, Sofia Vergara, Sydney Sweeney, Catherine Zeta-Jones e Tina Fey. L’evento, considerato gli “Oscar della televisione”, premierà i migliori prodotti andati in onda tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025.

Le serie più attese: da Severance a The White Lotus

Quest’anno le nomination sono dominate da Severance di Apple TV+, con ben 27 candidature che la posizionano in cima alla lista. Subito dopo troviamo due colossi firmati HBO: The Penguin (24 nomination) con Colin Farrell nei panni di Oswald “Oz” Cobb e la terza stagione di The White Lotus, che ne porta a casa 23 insieme a The Studio di Apple TV+.

Non mancano le grandi attese per The Last of Us, che continua a conquistare pubblico e critica con la sua seconda stagione: ben 16 nomination e due protagonisti di culto come Pedro Pascal e Bella Ramsey. Occhi puntati anche su The Pitt, il medical drama con Noah Wyle (13 nomination), che debutterà in Italia su Sky e NOW il 24 settembre ma è già un caso internazionale con il 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Star e red carpet: i look più attesi

Gli Emmy non sono solo una celebrazione della televisione, ma un vero e proprio spettacolo di moda. Sul red carpet vedremo attrici e attori trasformarsi in icone di stile, tra haute couture e dettagli che faranno la differenza. Non è difficile immaginare Sydney Sweeney in un abito firmato Miu Miu o Prada, con tagli audaci e linee pulite che esaltano le sue curve, o Jenna Ortega con un look gotico, giocato su pizzi e trasparenze.

C’è attesa anche per Cristin Milioti, candidata per The Penguin, che potrebbe scegliere un abito Chanel con dettagli rétro che esaltino il suo fascino bon ton. E poi Catherine Zeta-Jones, che spesso predilige silhouette sirena in tonalità intense come il bordeaux o il verde smeraldo, perfette per esaltare la sua eleganza classica.

Gli Emmy 2025 saranno anche l’occasione per rivedere Harrison Ford sul red carpet, alla sua prima nomination per Shrinking: immaginiamo per lui uno smoking tradizionale, ma con dettagli che lo rendano intramontabile. Le maison di moda hanno già fiutato l’occasione: Dior, Gucci, Armani Privé e Louis Vuitton saranno protagoniste della notte, insieme alle modelle che sfilano per i brand, spesso chiamate a prestare il volto per le campagne dedicate alle star candidate.