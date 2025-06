Fonte: IPA Sveva Alviti

Una storia d’amore da favola, un incontro voluto dal destino e ora le nozze, in grande stile e con un abito principesco dalle linee moderne e pulite: stiamo parlando del matrimonio di Sveva Alviti, che è convolata a nozze con Andrea Bruno. L’attrice, che è stata una splendida Madrina della Mostra del Cinema di Venezia, è da sempre stata molto riservata: tutti i dettagli.

Sveva Alviti, le nozze con Andrea Bruno e gli abiti da sogno

Sveva Alviti ha detto “sì”: dopo l’addio a Anthony Delon, con cui ha avuto una frequentazione durata fino al 2023 (lui le aveva anche chiesto di sposarlo), oggi il cuore dell’attrice non potrebbe essere più colmo d’amore. E per l’imprenditore Andrea Bruno, con cui ha scelto di passare il resto della sua vita: le nozze sono state celebrate a Roma, precisamente nella Chiesa di Santa Maria in Tempulo. La cerimonia, invece, in una cornice mozzafiato, ovvero il rooftop del Bvlgari Hotel Roma.

Per il suo grande giorno, la Alviti ha scelto di indossare non uno, ma due abiti da sogno. Per la cerimonia, ha sfoggiato una creazione firmata Alberta Ferretti, disegnata in esclusiva per lei da Lorenzo Serafini: un modello sofisticato, che esalta al massimo la sua figura slanciata. Il taglio a sirena, raffinato e avvolgente, segue le linee del corpo con eleganza; lo strascico dona movimento e un tocco da vera sposa contemporanea.

E del resto era proprio questo il sogno dell’attrice, come raccontato dallo stesso Serafini: “Il suo desiderio era di indossare un abito moderno, che rispecchiasse la sua immagine e il suo modo di essere. Al contempo, non voleva nulla di troppo austero, ma qualcosa che potesse esaltare la sua impeccabile figura e la sua bellezza dai caratteri forti e decisi”.

E per quanto riguarda il secondo abito, quello della “festa”? Restando fedele alla firma di Lorenzo Serafini, ha optato per un abito firmato Philosophy. Un vestito in seta lungo, ton sur ton, con una silhouette fluida e scollo proibitivo sulla schiena. Il dettaglio “wow”? Ovviamente la cascata di piume. Un cambio d’abito perfetto, che racconta le due anime dello stesso giorno: prima sposa sofisticata, poi Regina della festa. “Amo alla follia entrambi gli abiti, mi rispecchiano, non solo mi sento me stessa indossandoli, ma mi sento la migliore versione di me stessa“, ha raccontato a Vogue.

La storia d’amore tra Sveva Alviti e Andrea Bruno

Altro che dating app: come raccontato da Vogue, l’amore tra Sveva e l’imprenditore Andrea Bruno è merito… di sua madre. È stata proprio Daniela, mamma di Sveva, a fare da Cupido dopo aver sentito parlare di Andrea durante una chiacchierata. Incuriosita, ha deciso di dargli il numero della figlia.

Da lì, fortuita è stata una seconda telefonata, un caffè sotto casa e uno sguardo che ha acceso tutto. Poi, un corteggiamento romantico e rispettoso, durato quasi tre mesi, ma la vera svolta è arrivata a Natale: lei passava le feste di Natale da sola, e allora lui parte dalla Puglia a Roma per sorprenderla. Il primo bacio, la proposta e, infine, il “sì”.