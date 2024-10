Cavoli ornamentali, quanto durano, quando si piantano e come curarli

Fonte: 123RF Cavoli ornamentali, tutto quello che bisogna sapere

Il cavolo ornamentale non è solo una pianta decorativa, ma una vera e propria esplosione di colori che riesce a dare vita ai nostri giardini e balconi anche nei mesi più freddi. Le sue foglie, con sfumature che variano dal verde scuro al viola acceso, sono un invito a scoprire la bellezza della natura anche quando il resto delle piante sembra riposare. Perfetto per creare angoli di colore dove regna il grigiore invernale, il cavolo ornamentale trasforma anche il più semplice spazio in una piccola oasi di vitalità.

Vediamo come si pianta, di cosa ha bisogno per crescere e quanto dura.

Terreno e luce: la base per una crescita sana del cavolo ornamentale

Il cavolo ornamentale (Brassica oleracea) è un vero spettacolo per gli occhi durante i mesi freddi. Appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, è una pianta che affascina per i suoi colori vivaci che variano dal viola intenso al rosa, fino al verde brillante. Il suo ruolo principale è decorativo, e riesce a donare vita e colore ai giardini e ai balconi proprio quando le altre piante entrano in letargo.

Resistente al freddo, questa pianta riesce a mantenere intatte le sue foglie colorate anche in condizioni climatiche avverse, rendendola perfetta per l’inverno. Può essere coltivata sia in vaso che in piena terra, e la sua bellezza aumenta con l’abbassarsi delle temperature, intensificando i colori delle foglie.

Prendersi cura del cavolo ornamentale è semplice: predilige le esposizioni soleggiate o leggermente ombreggiate e richiede annaffiature moderate. Durante l’autunno e l’inverno, è sufficiente l’umidità naturale delle piogge, anche se bisogna mantenere il terreno sempre leggermente umido.

Per crescere al meglio, il cavolo ornamentale necessita di un terreno fertile e ben drenato, ricco di sostanza organica. Non è sufficiente piantare e sperare: il suolo deve fornire le giuste risorse senza ristagni, per permettere alle radici di svilupparsi liberamente. Aggiungere terriccio biologico arricchito con micorrize può essere un grande aiuto.

Se il tuo giardino o balcone riceve sole per gran parte della giornata, il cavolo ornamentale sarà sicuramente felice.

Quanto durano i cavoli ornamentali

Il cavolo ornamentale è una di quelle meraviglie che la natura ci offre per rendere più vivi i nostri giardini e balconi anche durante l’autunno e l’inverno.

La durata del cavolo ornamentale può variare a seconda del clima e delle cure che riceve, ma generalmente può vivere dai sei mesi a un anno. Se coltivato in piena terra, la sua vitalità si estende fino alla primavera inoltrata, regalandoci foglie dai colori splendidi. Quando invece viene coltivato in vaso, il ciclo vitale tende a essere un po’ più breve, ma rimane comunque una pianta che sa come farsi notare.

In alcuni casi, e con le giuste attenzioni, il cavolo ornamentale può sopravvivere anche fino a due anni, poiché è una pianta biennale. Durante il secondo anno, però, tende a fiorire, perdendo un po’ del suo fascino ornamentale. Ma niente paura: anche in questo momento, con la giusta cura, può continuare a essere una parte preziosa del nostro giardino.

Se lasciato in condizioni ottimali, il cavolo ornamentale può addirittura riprodursi da solo, tornando a fiorire ogni anno con i suoi colori vivaci e la sua eleganza naturale.

Quando si piantano: passaggi chiave per risultati sorprendenti

La semina del cavolo ornamentale richiede un po’ di cura, ma nulla di complesso. Il momento ideale varia: si può seminare all’aperto tra maggio e luglio, o anticipare a febbraio-marzo se si dispone di uno spazio protetto. Le temperature più fresche, tipiche di questa stagione, stimolano lo sviluppo dei colori vivaci, che spaziano dal bianco crema fino al viola intenso. Questo ortaggio ornamentale, resistente al freddo, è particolarmente adatto ai mesi più rigidi dell’anno.

Prima della semina, occorrerà preparare il substrato con una miscela di torba e sabbia per favorire il drenaggio, evitando, come anticipato sopra, il ristagno d’acqua, che potrebbe compromettere la salute delle radici.

La cosa importante è non coprire i semi troppo profondamente e mantenere il terreno umido fino alla germinazione. Per ottenere un effetto più denso, basta ridurre la distanza tra i semi.

Una volta che la pianta è cresciuta, è il momento della concimazione. Alla semina, un concime granulare arricchito di micorrize favorisce uno sviluppo sano e forte. Durante la crescita, un fertilizzante liquido a base di alghe brune può essere aggiunto all’acqua di irrigazione ogni 10-15 giorni per migliorare il colore e la resistenza delle foglie.

In alternativa, è possibile acquistare le piantine già cresciute verso la fine dell’estate e metterle a dimora nei mesi autunnali.

Come si curano i cavoli ornamentali

Prendersi cura dei cavoli ornamentali è un vero piacere per chi ama le piante, soprattutto nei mesi in cui la natura sembra rallentare. Il primo passo per garantirne la salute è, come abbiamo detto, scegliere il terreno giusto e controllare l’esposizione al sole.

Per mantenere la pianta forte e colorata, si può aggiungere un concime liquido specifico per piante da fiore ogni 20 giorni durante il periodo di crescita. Infine, la pulizia regolare delle foglie danneggiate o malate è essenziale per prevenire malattie fungine e mantenere la pianta rigogliosa e attraente. Con queste semplici attenzioni, il cavolo ornamentale saprà regalare un tocco di colore al giardino anche nei mesi più freddi.

Anche il cavolo ornamentale, nonostante la sua robustezza, può attirare parassiti come afidi o acari. Fortunatamente, ci sono soluzioni naturali per combatterli. Prodotti come l’olio di neem o il piretro sono ottimi alleati per mantenere la pianta in salute senza l’uso di prodotti chimici.

E se dovessero presentarsi malattie fungine, come l’oidio, trattamenti a base di zolfo o ossicloruro di rame possono risolvere il problema, specialmente se utilizzati preventivamente.

Si possono mangiare?

I cavoli ornamentali, pur essendo parenti stretti dei cavoli che troviamo comunemente sulle nostre tavole, hanno un ruolo principalmente decorativo. Anche se commestibili, non sono la scelta migliore in cucina per via della loro consistenza più rigida e del sapore leggermente amaro. Dopo la fioritura, le foglie tendono a diventare un po’ gommose, con un retrogusto acido, rendendoli meno appetibili rispetto ai cavoli tradizionali.

Nonostante ciò, alcune persone scelgono di sperimentarli in cucina, magari aggiungendoli a zuppe o come guarnizioni decorative. Sebbene non siano nocivi, il loro sapore non è paragonabile a quello dei cavoli coltivati per scopi alimentari. Insomma, se coltivati per la bellezza che regalano ai nostri giardini, i cavoli ornamentali fanno il loro lavoro in modo impeccabile, ma in cucina rimangono un’opzione sicuramente molto meno appetitosa.