Come combattere muffa e umidità con le piante

Arredano, sono belle da vedere, danno un tocco di colore a casa: avere qualche pianta sparsa per l'appartamento rende l'ambiente più piacevole che mai. Non solo una questione d'estetica, ma anche di praticità estrema: ebbene sì, esistono piante che combattono muffa e umidità in giro per casa . Alcune piante da appartamento sono infatti in grado di assorbire l'umidità. combattendo la muffa che non è amica della nostra salute. In più, in alcuni casi, coprono anche gli odoracci con un pizzico di inebriante profumo naturale. Quali piante scegliere per combattere muffa e umidità ? Queste saranno le tue alleate in casa.

Come combattere la muffa e l'umidità in casa: le piante migliori

Tra le piante che possiamo utilizzare per contrastare muffa e umidità in casa, troviamo di certo le felci. Pollici neri non temete: le felci sono piante adatte anche a chi non riesce a far sopravvivere neanche un cactus. Richiedono infatti pochissime cure, non temono gli sbalzi di temperatura e si adattano anche agli ambienti poco spaziosi. Il dettaglio importante è però che le felci assorbono efficacemente l'umidità.

Le palme di canna

Anche le palme di canna sono piante poco impegnative, richiedono giusto un terreno sempre umido e poca luce diretta. Non solo assorbono facilmente l'umidità attraverso le foglie, ma aiutano anche a eliminare le sostanze inquinanti nell'aria, comprese cose pericolose come la formaldeide. Questo gas, invisibile a occhio nudo, è ritenuto cancerogeno. Inoltre, queste piante sono facili da mantenere.

L'aloe

Sempre bella da vedere e facile da gestire, l'aloe è una pianta che combatte l'umidità. È inoltre ottima da avere in casa per sfruttarne il gel all'interno delle foglie: fa bene alla pelle in generale, ma è anche un velocissimo ed efficace rimedio naturale alle scottature. Per questo motivo è molto amata.

Le orchidee

Meravigliose e colorate, delicate ed eleganti: le orchidee sono l'alternativa bellissima da vedere, ma non solo. Combattono infatti sia l'umidità che i cattivi odori, purificando l'aria con un'importante produzione di ossigeno. Possiamo posizionarle in tutti gli ambienti a rischio condensa e muffa, anche in bagno e in cucina.

Il bambù

Ottimo da usare come "barriera" in giardino per creare un po' di privacy e bloccare gli sguardi indiscreti dei vicini, ma fantastico anche da tenere a casa: il bambù, in questo momento tanto utilizzato per la creazione di utensili e tessuti ecologici, è anche potente contro l'umidità. Basta metterlo in penombra e crescerà rigoglioso. Per gli ambienti piccoli esiste la versione di bambù nano.

Lo spatafillo

È una diffusissima pianta ornamentale con foglie dalla forma particolare, arreda facilmente senza richiedere granché come manutenzione - giusto un po' d'acqua ogni tanto: è lo spatafillo (o spatifillo), una purificatrice d'aria naturale al 100%. Richiede anche poca luce.

L'azalea

Crea fiori bellissimi e profumatissimi, ma soprattutto combatte muffa e umidità. L'azalea, che si può tranquillamente gestire anche in casa dove ama passare soprattutto periodo invernale, vive meglio se esposta all'umidità che andrà ad attirare tutta per sé. È anche ottima per coprire i cattivi odori.