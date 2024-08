Blu e verde: come abbinarli con stile

Ecco tutte le idee di look per abbinare blu e verde in modo elegante e chic

Fonte: Getty Images Come abbinare il blu e il verde

Il blu e il verde sono colori bellissimi e che stanno davvero bene insieme, in qualunque stagione. Ecco qualche idea di look per abbinarli con stile!

Blu e verde: in generale

Quando si parla di indossare insieme blu e verde è molto importante capire quali sono le tonalità che stiamo abbinando, perché entrambi questi colori hanno tantissime sfumature diverse che possono stare meglio o meno bene tra di loro. In linea di massima, vi consiglio di orientarvi mettendo insieme lo stesso livello di brillantezza o intensità, in modo che un colore non sovrasti l’altro, ma ci sia un’armonia di insieme.

Colori intensi

Blu navy e verde smeraldo sono intensi e corposi: il verde smeraldo, brillante e acceso, è perfetto per creare un look da ufficio abbinato al blu navy. Un cappotto blu abbinato ad un pullover o un dolcevita saranno perfetti con una gonna verde, dalla tonalità più accesa e sgargiante.

Fonte: Getty Images

Colori meno intensi

Un verde meno carico ma altrettanto forte, come il verde acido, funziona benissimo con una tonalità più scarica di blu, come l’azzurro polvere. In questo insieme un accessorio metal dalle tonalità luminose come l’oro o l’argento, che spezzano.

Fonte: Getty Images

Con che colori abbinare blu e verde

Oltre ad abbinare il blu e il verde tra loro, potete abbinarlo anche ad altri colori. I basici in particolare sono sempre una scelta azzeccata. Bianco e nero sono una eccellente soluzione per evitare di ricreare un look troppo carico, aggiungendo un terzo colore luminoso e brillante.

Con il nero

Il nero ha l’effetto di rendere l’insieme più scarico e semplice da portare. Considerate che, quando si parla di blu, il capo blu per eccellenza è il blue jeans, che è un neutro che sta bene con tutto, compreso il vede! Ecco quindi che una giacca verde in fantasia indossata con un paio di jeans e una canotta e stivali neri sono perfetti per un outfit da tutti i giorni.

Fonte: Getty Images

Con il bianco

Il bianco è un altro neutro con cui on sbagliate mai. Se volete illuminare il vostro look, abbinate i vostri capi blu e verdi ad un pezzo bianco, sia come capo che come accessorio: l’insieme sarà fresco e luminoso, perfetto per la mezza stagione, ma anche per l’estate.

Fonte: Getty Images

Idee di look in blu e verde

Ecco un paio di altre idee a tema blu e verde a cui potete ispirarvi per un look d’effetto.

In fantasia

Il blu e il verde sono colori che stanno benissimo quando vengono mescolati all’interno di una fantasia, sia da soli che mescolati ai neutri bianco e blu. In questo caso, il mio suggerimento è quello di riprendere i neutri come colori complementari, sia nei capi che negli accessori e magari mettere un secondo accessorio in una delle sfumature di blu o di verde del look. Ad esempio, borsa bianca o nera e scarpe blu o verdi, in modo da non fare pendant (che invecchia, a meno che non si tratti di una cerimonia).

Fonte: Getty Images

Elegante e invernale

Blu e verde sono colori che illuminano l’inverno e che sono perfetti anche declinati in texture particolari come l’eco pelliccia o le paillettes. Se vi piace l’idea di indossare questi colori in chiave diversa dal solito, allora abbinate accessori semplici e neutri per non appesantire troppo il look.