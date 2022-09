Fonte: Getty Images, Alex de Pase, Federica Bonifacci, Manufatto, Kardiff, Kaos Fucsia in autunno: idee di look e di stile

Il fucsia è un colore allegro e vibrante, che mette subito di buonumore. In genere si associa al periodo estivo, ma non è necessariamente un colore legato al caldo: potete infatti indossarlo anche in autunno, con alcuni piccoli accorgimenti. Vediamo insieme qualche idea di look e di stile a tema fucsia!

Fonte: Alex de Pase, Federica Bonifacci, Manufatto, Kardiff, Kaos

Con il nero

Il nero senza dubbio vi aiuta a smorzare un po’ i toni luminosi di questo colore e lo rende portabile anche in modo più casual. Anche il denim nero serve benissimo allo scopo e anzi, rende l’outfit meno “patinato”. Va da sé che anche il denim classico sarà comunque perfetto, perché alleggerirà l’insieme.

Con il beige

Con il beige è un abbinamento insolito, ma come vedere bene da questo look di Federica Bonifacci, funziona benissimo ugualmente. Il beige ha l’effetto infatti di smorzare un pochino la luce del fucsia e di renderlo più easy. Se volete alleggerire ulteriormente l’insieme, potete inserire un tocco di bianco e preferire un make up extra light.

Con un po’ di glitter

Se volete avere un outfit super glam, non potete che copiare Olivia Palermo: se lo fa lei allora (nel 99% dei casi) va bene! Un tocco di glitter tono su tono è perfetto anche nel caso del fucsia. Se poi ci aggiungete un complemento blu, vedrete che l’insieme funziona alla perfezione.

Total look

Il total look fucsia è perfetto per voi se siete non temete di farvi notare! Il mio consiglio comunque resta quello di spezzare da qualche parte con qualcosa: un dettaglio bianco, nero o dorato aiutano a rendere il vostro outfit più facile. Ovviamente, occhio al tessuto che scegliete: se volete portare il vostro abitino fucsia in autunno, assicuratevi che sia in una fibra che vi tiene caldo, preferibilmente non doppiata in poliestere, che vi farà solo sudare.