Pink ladies: idee per indossare il fucsia in primavera!

Il fucsia è senza dubbio il colore must have della primavera 2022: lo stiamo vedendo nelle vetrine dei negozi, lo abbiamo visto sulle passerelle… insomma, è proprio un colore che fa venire voglia di fare il cambio di stagione! Ma come abbinarlo in modo chic? Ecco qualche idea per voi!

Come abbinare il fucsia: total look

Per le più coraggiose o per chi non ama passare inosservata, il total look è un’ottima idea! Il mio suggerimento è quello di aggiungere magari qualche dettaglio che stacchi, che può essere un elemento delle calzature o un particolare della borsa, o anche un ricamo del vestito stesso. Vi aiutano a muovere un pochino l’insieme!

Come abbinare il fucsia: brillante e con colori a contrasto

Il fucsia e il blu sono stupendi insieme! Se volere realizzare un look meraviglioso, prendete spunto da Olivia Palermo e semplificate: perfetta la gonna in paillettes in tono con l’impermeabile e a contrasto con il pull blu, ma scegliete delle scarpe in tinta unita, invece che in fantasia. Bianche magari, per staccare completamente nell’insieme.

Come abbinare il fucsia: con i neutri

Per neutri intendo anche il nero, oltre che al bianco e al denim, che vanno sempre benissimo. Il nero vi aiuta a smorzare un pochino il tono brillante del fucsia, in modo da renderlo più portabile. Potete sempre spezzare con un altro pezzo chiaro, bianco o metal.

Come abbinare il fucsia: con colori analoghi

Potete indossare il fucsia anche con colori analoghi, come il lilla, il rosa, il rosso… sempre se amate un look che si faccia notare! Anche il ton sur ton è una bella idea: potete spaziare sui toni del rosa baby, fino a quelli del corallo, a seconda che vogliate raffreddare o riscaldare l’insieme.

Come abbinare il fucsia: un dettaglio coloratissimo

Se volete aggiungere un tocco di luce al vostro look, un accessorio fucsia è un’ottima idea! Potete portarlo per illuminare un outfit in bianco e nero, ma anche per staccare completamente su un colore a contrasto, come il verde ad esempio. L’effetto è quello di una sferzata di energia!