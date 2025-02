Come togliere l'odore di fritto dai vestiti con questi trucchi facilissimi: dall'aceto al bicarbonato, i rimedi infallibili per un buon profumo

Fonte: iStock Togliere l'odore di fritto dagli indumenti

Friggere, per chi ama cucinare, è un’attività da “odi et amo”: da una parte non vediamo l’ora di assaggiare le prelibatezze che abbiamo preparato con grande amore, ma dall’altra sappiamo che l’odore del fritto tende a imprimersi sugli indumenti e persino sui capelli (oltre a lasciare l’olezzo anche in cucina). Tuttavia, con qualche accorgimento e dei rimedi utili e veloci, è possibile eliminare l’odore di fritto dagli indumenti: ecco tutti i consigli.

Mettere i vestiti all’aperto

L’odore di fritto sui vestiti non è così gradevole come mangiare una buona cotoletta: spesso tende a imprimersi per molto tempo, quindi ci ritroviamo a lavare i vestiti in lavatrice. Ma è la nostra unica soluzione? Non proprio: ci sono molti trucchi per eliminare la puzza di frittura dopo aver cucinato, come lasciare gli indumenti ad arieggiare per una notte. Se abbiamo uno stendino sul balcone o terrazzo, o magari in giardino, stendiamo la maglietta e successivamente possiamo usare una busta di plastica in cui riporla insieme a un sacchetto di lavanda per almeno un giorno. Questo trucchetto è particolarmente utile nel momento in cui abbiamo fritto con un indumento delicato.

Usare l’aceto di mele

Sono tanti gli alleati che ci permettono di togliere l’odore del fritto dagli indumenti e che si rivelano strategici anche per altri usi, e non solo per cucinare. Ecco perché l’aceto di mele è tra i migliori prodotti da avere in casa. Nel caso del fritto, non dobbiamo fare altro che preparare una soluzione a base di una parte di aceto di mele e due parti di acqua da mettere in un flacone spray. A questo punto possiamo nebulizzare la soluzione sui vestiti e lasciarli poi asciugare all’aria aperta. L’odore di aceto sparirà, così come quello della frittura.

Il bicarbonato di sodio torna sempre utile

Al pari dell’aceto, anche il bicarbonato di sodio si rivela un alleato eccellente per eliminare l’odore di fritto dai vestiti in virtù delle sue proprietà assorbenti. In questo caso abbiamo diversi metodi per usarlo, come sfruttando la tecnica dell’ammollo pre-lavaggio: riempiamo una bacinella con acqua tiepida, mezza tazza di bicarbonato di sodio, mescoliamo bene e immergiamo i nostri capi per circa mezz’ora (o al massimo un’ora).

Per gli indumenti che invece non si possono lavare subito, possiamo semplicemente spargere uno strato sottile di bicarbonato di sodio, concentrandoci proprio sulle zone maggiormente impregnate dall’odore. Lasciamo agire per qualche ora e alla fine dobbiamo solo rimuovere i residui di bicarbonato. Abbiamo ancora ben due alternative: la prima è uno spray deodorante fai da te, da realizzare con due cucchiai di bicarbonato e 250 ml di acqua tiepida da versare in un flacone spray; oppure una soluzione a base di una tazza di aceto bianco e 40 grammi di bicarbonato di sodio, da spruzzare sul capo e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

Aria aperta o asciugatrice?

La frittura è tra le tecniche di cottura maggiormente amate, per quanto ovviamente non prepariamo ogni giorno dei cibi fritti, ma cerchiamo di alternare con soluzioni più genuine e sane (come con la friggitrice ad aria). L’odore del fritto, tuttavia, può essere piuttosto persistente, ecco perché a questo punto dobbiamo approfondire due tecniche per occuparci dei nostri indumenti: è meglio sfruttare l’aria aperta o fare un passaggio in asciugatrice?

In realtà, ambedue le tecniche sono perfette: mettere i panni all’aria aperta dopo aver fritto è una tecnica naturale e assolutamente delicata, che non comporta alcun costo e che aiuta a neutralizzare gli odori in modo naturale. In tal caso non dobbiamo fare altro che stendere il vestito in un luogo ben ventilato, esposto alla luce diretta del sole per circa due o quattro ore. Se la giornata è cupa o se non abbiamo un terrazzo, possiamo stendere gli abiti vicino a una finestra aperta per diverse ore. In parte dipende dal clima e naturalmente richiede più tempo rispetto all’asciugatrice.

Molto utile è il trucco dell’asciugatrice per togliere l’odore di fritto dai vestiti: ci occorre un foglietto acchiappacolore che va imbevuto di una fragranza che ci piace. A questo punto non dobbiamo fare altro che azionare l’asciugatrice, attendere e indossare subito la nostra maglietta preferita: l’odore di fritto sarà solo un ricordo.

Anche la vodka toglie l’odore del fritto?

Rimedio particolare e poco conosciuto, in realtà si rivela un trucco super efficiente per rimuovere l’odore del fritto dagli indumenti in quanto la vodka presenta delle proprietà deodoranti e antibatteriche che riescono a neutralizzare il cattivo odore. Come per altri trucchi, possiamo versare la vodka in un flacone spray pulito, diluendola con un po’ d’acqua in rapporto 1:1, e magari aggiungere qualche goccia di olio essenziale per un profumo intenso. L’aspetto super vantaggioso di questo prodotto fai da te è che possiamo spruzzarlo sui nostri indumenti in pochi minuti.

Friggere senza cattivi odori: qualche trucco utile

A questo punto ci chiediamo: c’è un modo per friggere senza cattivi odori? La risposta è sì: possiamo preparare deliziosi manicaretti senza dover temere di combattere a lungo contro la puzza sia in cucina quanto sui nostri indumenti. Uno dei trucchi utili è di usare una fettina di mela: dobbiamo metterla nell’olio bollente, privata dei semi, in modo tale che possa assorbire parte dell’odore.

Le nostre nonne invece usavano dei fedeli alleati in cucina, ovvero aceto, limone e rosmarino contro l’odore della frittura: mentre stiamo friggendo, mettiamo un pentolino a bollire con acqua e aceto. Possiamo inoltre insaporire la nostra frittura con una buccia di limone per contrastare l’odore in cucina e al contempo dare un aroma particolare alla pietanza (anche il rosmarino viene usato allo stesso modo). Se non siamo convinti di mettere a bollire acqua e aceto, possiamo usare invece acqua e chiodi di garofano: il mix è perfetto perché alla fine il vapore che genera questa soluzione annulla l’odore del fritto.

Questi sono alcuni trucchi per friggere senza problemi: naturalmente, se poi i nostri indumenti si sono impregnati troppo, possiamo mettere in pratica i metodi che vi abbiamo suggerito prima. Consigliamo ugualmente di prestare grande attenzione durante la frittura, così da godersi un buon fritto senza troppi cattivi odori in cucina.