Aceto di mele, come e quando usarlo in cucina

Considerato un ingrediente preziosissimo in cucina, l'aceto di mele è delizioso e molto versatile: scopriamo quali sono i suoi impieghi tra i fornelli (e non solo)

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock Come usare l'aceto di mele in cucina

Avete mai usato l’aceto di mele in cucina? Dal sapore decisamente più gentile e armonioso rispetto al classico aceto di vino bianco, trova largo impiego sia come semplice condimento che nella realizzazione di piatti ben più complessi, diventando un ingrediente estremamente versatile e molto prezioso. Facilmente reperibile sugli scaffali di ogni supermercato, è un prodotto economico e in grado di dare un tocco in più a decine di ricette diverse, sia dolci che salate. Scopriamo cos’è l’aceto di mele, quali sono le sue proprietà benefiche e come usarlo in cucina.

Aceto di mele, un ingrediente prezioso

Si dice che una mela al giorno tolga il medico di torno, un vecchio proverbio che trova fondamento nel fatto che questo frutto è ricco di sostanze nutritive importanti per l’organismo. E l’aceto di mele? Si tratta di un prodotto che trova davvero largo impiego in cucina, perché è molto versatile e apprezzato pressoché da tutti per il suo gusto delicato. A differenza dell’aceto di vino bianco, ad esempio, è infatti molto più leggero e rotondo, dall’acidità più tenue: l’ingrediente giusto per dare un tocco di sapore ai vostri piatti senza esagerare.

L’aceto di mele viene prodotto a partire dal sidro, conosciuto anche come mosto di mele: quest’ultimo è un succo ottenuto dalla polpa del frutto e poi fermentato attraverso l’impiego di alcool. Il sidro, a sua volta, viene trasformato in aceto grezzo all’interno di fermentatori in acciaio o in legno, un processo che permette di ottenere un prodotto piuttosto torbido. Sebbene sia già perfetto così, molte aziende preferiscono terminare la lavorazione con una filtrazione meccanica che consente di eliminare le impurità, avendo un aceto di mele raffinato dall’aspetto limpido.

Le proprietà dell’aceto di mele

Non è solamente buonissimo, ma anche un vero toccasana per l’organismo: l’aceto di mele possiede infatti importanti proprietà nutrizionali, derivanti dall’impiego di un frutto che – come ben sappiamo – è ricco di benefici per la salute. Si tratta innanzitutto di un prodotto a basso contenuto calorico, che può quindi essere usato come insaporitore se si è a dieta (permettendo così di ridurre l’impiego di olio extravergine d’oliva, anch’esso molto salutare ma ben più grasso). Avendo poi un’acidità ridotta, è l’alternativa ideale al classico aceto di vino bianco, soprattutto se si soffre di problemi digestivi come il reflusso.

L’aceto di mele è un’ottima fonte di sali minerali, tra cui il fosforo, lo zolfo, il ferro, il magnesio e il calcio. È invece la presenza di potassio a renderlo un perfetto alleato per il cuore: questa sostanza aiuta a tenere sotto controllo la pressione sanguigna, riducendo il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Le fibre, e in particolar modo la pectina, favoriscono invece il transito intestinale e la corretta digestione, aumentando il senso di sazietà e riducendo i livelli di colesterolo nel sangue. Pare inoltre che l’aceto di mele mantenga stabile l’assorbimento di zuccheri, grazie al contenuto di acido acetico.

Come usare l’aceto di mele in cucina

Veniamo ora agli usi dell’aceto di mele in cucina: questo ingrediente può essere impiegato davvero in moltissimi modi – alcuni dei quali vanno ben oltre la preparazione di cibi, visto che stiamo parlando di un ottimo detergente naturale per pulire casa. L’utilizzo principale, ovviamente, è come condimento. Può infatti essere versato su una gustosa insalata mista, oppure combinato con altri ingredienti per preparare buonissime salse agrodolci con cui condire piatti di carne o di pesce. Addirittura, sta bene persino con la frutta: provatelo su una macedonia fresca, non ve ne pentirete!

La maionese

Ci sono poi alcune ricette particolari che vedono l’uso dell’aceto di mele, magari dove proprio non ve lo aspettereste. Sapevate, ad esempio, che questo ingrediente è ottimo per preparare una squisita maionese fatta in casa? Prendete il vostro frullatore ad immersione e, nel suo bicchiere, versate due tuorli d’uovo (meglio se tenuti a temperatura ambiente), 250 ml di olio di semi, 30 ml di aceto di mele e un pizzico di sale. Iniziate a frullare in maniera statica fin quando il composto non inizia a montare, quindi muovete il frullatore dall’alto verso il basso per incorporare aria. Ottenuta una consistenza densa e cremosa, lasciate riposare la maionese in frigo per qualche ora e usatela a piacere, sarà strepitosa.

I dolci lievitati

L’aceto di mele va benissimo anche per le ricette dolci, proprio perché ha un sapore molto meno intenso e acido rispetto all’aceto di vino bianco. Nei dessert lievitati, come ad esempio il ciambellone o la classica torta della nonna, è un vero alleato: vi basteranno solo un paio di cucchiaini da aggiungere all’impasto per ottenere una lievitazione migliore e decisamente più omogenea. Senza contare che questo ingrediente può sostituire le uova (un cucchiaio di aceto di mele corrisponde all’incirca ad un uovo): perfetto per un dolce vegano o per chi soffre di intolleranza.

La bibita detox

In estate o semplicemente dopo un pasto un po’ più pesante, potreste sentir voglia di dissetarvi con una deliziosa bevanda detox, che vi aiuti a liberarvi dalle tossine in eccesso e a recuperare preziosi sali minerali. L’aceto di mele diventa così uno degli ingredienti più adatti per una bibita che piacerà incredibilmente anche ai vostri amici. La ricetta è davvero semplicissima: innanzitutto, in un pentolino versate mezzo litro d’acqua e aggiungete 1 cucchiaio di miele d’acacia e 1 stecca di lemongrass. Una volta raggiunto il bollore, lasciate cuocere il decotto per circa 30 minuti, tenendo la fiamma bassissima.

Quando il composto sarà pronto, filtratelo con un colino e lasciatelo raffreddare per un po’. Nel frattempo, in un bicchiere alto mettete alcuni cubetti di ghiaccio e qualche pezzetto di zenzero fresco tagliato a fette o grattugiato. Unite quindi i restanti ingredienti, seguendo queste proporzioni: 1/4 di decotto al lemongrass, 1/4 di succo di pompelmo e 2/4 di aceto di mele (se volete, mescolatelo con ulteriore miele d’acacia). Dopo aver mescolato bene la bibita, potete servirla in tavola: sarà un ottimo drink rinfrescante e disintossicante.