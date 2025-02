Ascolti tv del 10 febbraio, La bambina con la valigia o il Grande Fratello

Fonte: IPA Alfonso Signorini

La serata televisiva di lunedì 10 febbraio ha visto contrapporsi il film La bambina con la valigia su Rai 1 e il Grande Fratello su Canale 5. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarto Grado.

Sebbene l’attenzione sia tutta rivolta al Festival di Sanremo 2025 che inizia oggi 11 febbraio, Rai 1 ha mandato in onda il tv movie La bambina con la valigia per ricordare l’eccidio delle Foibe e il dramma degli esuli italiani. Tutto inizia da una fotografia in bianco e nero del 6 luglio 1946 che ritrae una bambina: in mano ha una valigia con la scritta “Esule Giuliana”. Si chiama Egea Haffner e la sua storia comincia quando il padre scompare, probabilmente inghiottito nelle Foibe.

Su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello dove è stato decretato il primo finalista tra i concorrenti maschi. Jessica si è esibita nel canto per i coinquilini e i telespettatori, mentre Zeudi ha ricevuto la dolce sorpresa del fratello.

A Quarta Repubblica, su Rete 4, Nicola Porro si è occupato dei veleni sul caso Almasri e le presunte manovre dell’intelligence contro il governo. Spazio, poi, alla cronaca, con la vicenda del vigilante di Roma accusato di omicidio volontario per aver sparato e ucciso un ladro. Tappa anche a Monfalcone, con la storia delle ragazze che vanno a scuola con il velo integrale. A seguire, continua l’approfondimento sulla violenza dei centri sociali, con il caso Askatasuna di Torino.

Anche Massimo Giletti a Lo stato delle cose su Rai 3 è tornato sul caso Almasri e ha affrontato lo scontro tra Trump e l’Europa.

Prima serata, ascolti tv del 10 febbraio: vince La bambina con la valigia

Su Rai 1 La bambina con la valigia incolla al piccolo schermo 3.374.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.246.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 il debutto di 99 da Battere intrattiene 1.055.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Justice League piace a 1.169.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Lo stato delle cose segna 833.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 689.000 spettatori (4.8%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 811.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 463.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Francesco Cicchella – BiS! raduna 451.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 10 febbraio

Su Rai1 PrimaFestival interessa 5.737.000 spettatori (26.8%), mentre Affari Tuoi raduna 6.470.000 spettatori (30.6%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.987.000 spettatori pari al 14%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 596.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.431.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.155.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.511.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.141.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 932.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.849.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 511.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 565.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.586.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.925.000 spettatori pari al 26.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.420.000 spettatori (17.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.605.000 spettatori (20.5%). Su Rai2, dopo Speciale TG2 – Il Giorno del Ricordo (288.000 – 2.3%), Blue Bloods totalizza 582.000 spettatori con il 3.4% nel primo episodio e 711.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 428.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 567.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.683.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.117.000 spettatori (5.4%) e Via dei Matti n. 0 sigla 855.000 spettatori (4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 914.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 313.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 286.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 406.000 spettatori con il 2.1%.