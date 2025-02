Tutti i trucchi (facili ed economici) per pulire il piano cottura in vetroceramica senza correre il rischio di rovinarlo o graffiarlo

Fonte: iStock Piano cottura in vetroceramica

Il piano cottura in vetroceramica è tra i migliori da considerare per la nostra cucina considerando che questo materiale, che è a base di silicato di litio, è infrangibile. La grande resistenza è uno dei suoi pregi, oltre a un design estremamente moderno irrinunciabile negli ambienti di oggi. Ma come pulire il piano cottura in vetroceramica senza correre il rischio di rovinarlo o di fare un graffio? Dobbiamo prestare grande attenzione nei confronti di alcuni aspetti: vediamo quali sono gli errori da non commettere assolutamente e tutti i trucchi facili ed economici per togliere le macchie più ostinate.

Gli errori da non commettere prima di pulire un piano cottura in vetroceramica

È una scelta assolutamente elegante e moderna per la nostra cucina, ma per la pulizia richiede delle piccole attenzioni in modo tale da mantenerlo brillante e senza graffi. Non possiamo correre il rischio di compromettere la sua integrità e ridurre la durata, visto anche il costo: ecco perché prima di parlare dei metodi di pulizia ci concentriamo sugli errori da evitare.

Non dobbiamo in alcun modo pulire il piano cottura in vetroceramica subito dopo l’uso, quindi quando è ancora caldo: in questo caso, infatti, potremmo avere difficoltà a rimuovere le macchie e i residui del detergente, senza considerare che il contatto tra l’acqua fredda e il piano cottura caldo può causare una microfrattura nel vetro. Prima di iniziare a pulirlo aspettiamo semplicemente che si raffreddi, per poi scegliere il prodotto più indicato in base alle esigenze.

Un altro errore da non fare assolutamente è usare spugne metalliche o pagliette per rimuovere le macchie più ostinate: per quanto questi prodotti siano utili, non sono indicati per pulire un piano cottura in vetroceramica e possono comprometterne l’estetica. In questo caso ci occorrono panni in microfibra o delle spugne morbide.

Evitiamo assolutamente di usare detergenti chimici aggressivi (altrimenti rimarrebbero sempre degli aloni o residui difficili da eliminare). Se sono presenti dei residui di cibo sul piano cottura, eliminiamoli prima di procedere con la pulizia: questo piccolo trucco serve per prevenire eventuali graffi, soprattutto per tutte quelle sostanze che rimangono cristallizzate.

Come pulire un piano cottura in vetroceramica: tutti i trucchi

Dopo aver visto gli errori da non fare, cerchiamo di comprendere quali sono i prodotti più indicati per pulire un piano cottura in vetroceramica. Abbiamo visto che non possiamo usare prodotti aggressivi perché corriamo il rischio di rovinarlo, ma ci vengono in aiuto i segreti della nonna che ci permettono di avere una superficie brillante. Limone, aceto, bicarbonato: i nostri alleati sono tanti (e potenti). Scopriamo come usarli nel dettaglio.

Limone

Iniziamo dal limone, uno degli ingredienti protagonisti della nostra cucina ma non solo, perché ci torna utile per pulire, sgrassare e donare una maggiore brillantezza. Tutto ciò che dobbiamo fare è tagliare un limone a metà, strofinarlo sul piano cottura e lasciare agire per qualche minuto. Al termine possiamo semplicemente passare un panno umido per rimuovere i residui: ci raccomandiamo di strizzare il panno prima di passarlo sul piano cottura, così da evitare di doverci occupare in seguito anche degli aloni lasciati dall’acqua.

Aceto

L’aceto è sicuramente tra i grandi alleati delle nostre pulizie: per sgrassare, è tra le sostanze più indicate. Il metodo è molto simile a quello del limone: dobbiamo semplicemente spruzzare un po’ di aceto bianco sul piano cottura e aspettare che agisca, per poi passare un panno in microfibra.

Bicarbonato

Anche il bicarbonato di sodio si rivela estremamente utile per rimuovere le incrostazioni più ostinate senza tuttavia graffiare il piano cottura in vetroceramica. Formiamo una pasta con acqua e bicarbonato e strofiniamola delicatamente con un panno in microfibra sul piano cottura. Al termine risciacquiamo e asciughiamo bene. Volendo possiamo usare la combo bicarbonato e aceto: uniamo due cucchiai di bicarbonato a un po’ di acqua e aceto, lasciando agire il composto per circa cinque minuti.

Detersivo per piatti

Se desideriamo rimuovere le macchie, non dobbiamo fare altro che usare un semplice detersivo per piatti. Applichiamone un po’ sul piano cottura e distribuiamolo aiutandoci con una spugna morbida. Una volta tolti i residui di cibo, risciacquiamo usando un panno pulito. L’alternativa? Pulire usando le pastiglie per la lavastoviglie: ci basta sminuzzarne una in una ciotola e aggiungere acqua calda per ottenere una pasta da lasciare agire sulle macchie.

Il trucco del ghiaccio

Se ci sono residui di cibo sul nostro piano cottura, abbiamo visto che non possiamo usare prodotti aggressivi. Come comportarci a questo punto? Usiamo il trucco del ghiaccio. Ci servono cubetti di ghiaccio da posizionare sulle macchie per una decina di minuti: questo dovrebbe renderle più facili da staccare. Possiamo poi rimuovere lo sporco usando una spatola in silicone, facendo attenzione a raschiare delicatamente le incrostazioni ormai indurite. Ricordiamo che non possiamo usare una spatola in metallo, altrimenti si rischia di graffiare la superficie. Per una brillantezza extra, possiamo creare una pasta con bicarbonato di sodio e aceto.

Come rimuovere i graffi sul piano cottura in vetroceramica?

Abbiamo notato dei graffi sul nostro piano cottura in vetroceramica? Non allarmiamoci: è perfettamente normale che con il tempo possano comparire. Uno dei metodi più diffusi per diminuire l’aspetto dei graffi è usare il dentifricio: questo prodotto contiene delle sostanze abrasive che permettono di eliminare in parte i graffi presenti sulla superficie. Non dobbiamo fare altro che metterne un po’ sul graffio e attendere qualche minuto per poi iniziare a rimuoverlo usando un panno in microfibra con movimenti circolari.

Torna nuovamente utile il bicarbonato di sodio per i graffi superficiali: mescoliamo due cucchiaini di bicarbonato con un po’ di acqua fino a ottenere una pasta densa. Successivamente, applichiamo la pasta sul piano cottura e massaggiamola con movimenti circolari usando un panno morbido. Al termine, i graffi dovrebbero risultare meno visibili e il piano cottura più brillante. Con questi semplici consigli, il piano cottura in vetroceramica sarà sempre splendente e perfetto.