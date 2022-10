Christian De Sica presto nonno, sua figlia Maria Rosa aspetta una bambina

Fonte: IPA

Christian De Sica diventa nonno. Un sogno coronato per il celebre attore, sposato dal 1980 con l’amatissima Silvia, sorella di Carlo Verdone. Un amore nato ai tempi della scuola e che ancora oggi li accompagna. Hanno dovuto attendere molto ma finalmente la grande gioia è lì dietro l’angolo. Potranno stringere tra le braccia un bebè.

Christian De Sica nonno

Christian De Sica e sua moglie Silvia Verdone non potrebbero essere più felici. Diventeranno nonni dopo una lunga attesa. A dare loro questa gioia immensa sarà la figlia secondogenita, Maria Rosa. Ha infatti svelato ai genitori d’aspettare il suo primo figlio.

Un’emozione gigantesca e ad annunciare il tutto al grande pubblico è stato il settimanale Gente. Se ne conosce anche il sesso. Nonno Christian potrà stringere a sé una bambina, la cui venuta al mondo è attesa per la prima parte del 2023.

Si apre così una nuova fase della vita del celebre attore, immortalato in una tenera foto di famiglia al fianco di sua moglie e della secondogenita, nata il 24 giugno 1987. Un volto decisamente poco noto al pubblico, avendo scelto di non seguire le orme del padre, così come quelle dell’amato zio Carlo.

Negli anni ha coltivato una passione per il canto, che è però rimasta relegata all’ambito degli hobby. Christian l’ha però convinta a esibirsi con lui nel corso del programma di Rai 1 Una serata fra amici. In quell’occasione lei si lasciò andare a un dolce ricordo del papà.

“Volevo condividere un momento intimo con papà. La passione per il canto me l’ha trasmessa lui quando ero solo una bambina. Rientrava a casa il pomeriggio, si metteva in salone e ascoltava musica ad alto volume. Lo osservavo mentre cantava e si rilassava. Ho sempre studiato musica ma non ho mai calcato un palco. Sono molto riservata e timida”.

Nella vita Maria Rosa si è cimentata nel mondo della moda, fondando un suo brand, Mariù. Un percorso di vita ispirato dalla sua tata, Violetta, che le ha insegnato a lavorare all’uncinetto e poi a cucire a macchina.

Condividerà la gioia d’essere genitore con suo marito Federico Pellegrini, stilista proprio come lei e co-fondatore del brand citato: “Abbiamo scelto Mariù perché è sempre stato il mio nomignolo. La canzone Parlami d’amore Mariù è poi legata alla mia famiglia. Mio nonno Vittorio De Sica l’ha cantata per primo nel film Gli uomini, che mascalzoni”.

Nuovi progetti per Christian De Sica

I prossimi mesi saranno molto intensi per Christian De Sica, soprattutto dal punto di vista personale. Si preparerà a diventare nonno per la prima volta. Questo rappresenta di certo l’apice della gioia in questa fase della sua vita. I suoi fan possono però festeggiare perché lo rivedranno sul piccolo e grande schermo.

È stato infatti impegnato nelle riprese di un nuovo film natalizio, dal titolo Un Natale in famiglia. Non si conosce la data d’uscita ma sappiamo che il lavoro sul set è ormai concluso. Non si tratta di un cinepanettone ma di una dolce commedia ambientata nel periodo più magico dell’anno.

Al suo fianco Angela Finocchiaro. I due interpretano i coniugi Carlo e Anna, che vivono in provincia e hanno cresciuto una famiglia molto unita. I loro due figli decidono però di spostarsi, raggiungendo la grande città, il che cambia tutto.

Il rapporto si riduce a qualche sporadica telefonata, tornando di fatto a casa solo per compleanni, funerali e Natale. Quando però i loro genitori, mentendo, dicono d’aver ereditato milioni da una vecchia zia, eccoli apparire di colpo.

Christian De Sica sarà poi nel cast di Vita da Carlo 2. È stato infatti annunciato il cast della seconda stagione della serie TV del suo amato cognato Carlo Verdone. Riprese in corso, per uno show in programmazione nel corso del 2023 su Paramount+.