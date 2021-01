Chi è Maria Rosa, la figlia di Christian De Sica

editato in: da

Maria Rosa è la figlia di Christian De Sica e una famosa costumista. Nata dall’amore dell’attore per la moglie Silvia Verdone, è la secondogenita della coppia, arrivata dopo Brando. Bellissima come la madre e appassionata di cinema come il papà, Maria Rosa ha deciso di seguire la passione di famiglia, ma di lavorare dietro le quinte.

Mentre suo fratello Brando ha studiato come regista, la figlia di Christian De Sica si è affermata come scenografa e costumista. “Il mio cognome famoso non è mai stato un problema – ha raccontato qualche tempo fa a Grazia -. Forse ho avuto meno privacy di altre adolescenti, ma ho goduto di continui stimoli. E sono sempre stata orgogliosa di chiamarmi De Sica”. Maria Rosa è legatissima a suo padre e ha sempre amato il mondo del cinema, così per lei è stato naturale lavorare in questo settore. “Il cinema fa parte del mio DNA – ha confessato -. Sono cresciuta sul set, ho sentito parlare di film anche a cena, fin da bambina”.

Seguendo la voglia di sperimentare qualche tempo fa ha creato il marchio di moda Mariù, ispirato al suo soprannome. “Mariù è sempre stato il mio nomignolo – ha spiegato -. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia: il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini, che mascalzoni…”.

Riservata e lontano dai riflettori, Maria Rosa De Sica non ha mai voluto intraprendere la carriera di attrice, nonostante avesse ereditato il talento di famiglia. “Mio papà ha sempre detto che sarei stata perfetta – ha rivelato parlando di Christian De Sica -. Ma non è nel mio carattere espormi, usare la mia immagine per interpretare un personaggio. Ho sempre preferito stare dietro le quinte”. Sposata con Federico Pellegrini, ha un ottimo rapporto anche con zio Carlo Verdone, fratello di mamma Silvia, che era presente alle sue nozze, celebrate a Capri.

“Federico mi ha conquistato con i suoi modi all’antica – ha confessato parlando del marito -. La prima volta che siamo usciti insieme, con galanteria mi ha aperto la portiera. Prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno. I ragazzi pensano sia un gesto “vecchio”, inutile”.