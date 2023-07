Maria De Filippi diventa attrice (e con lei c’è anche un ex di “Amici”)

Fonte: Ansa Maria De Filippi diventa attrice

Un’altra nuova ed entusiasmante sfida per Maria De Filippi: la nota conduttrice tv diventerà anche un’attrice grazie alla collaborazione con un suo caro amico. Si tratta di Carlo Verdone, che per la nuova stagione di Vita da Carlo, la sua serie in onda su Paramount+ da settembre, l’ha voluta a tutti i costi al suo fianco. Insieme a lei, in questa nuova stagione, anche un ex volto amatissimo di Amici.

Non è certo un tipo che si tira indietro di fronte alle sfide: Maria De Filippi è la regina della conduzione, ma non ha paura di cimentarsi anche in altri ruoli. Lo ha dimostrato all’amico Carlo Verdone, che l’ha voluta al suo fianco per la seconda stagione della sua serie Vita da Carlo, una sorta di fiction fantasiosa sulla vita dell’attore romano in onda da settembre con le nuove puntate su Paramount+.

“Lei e io ci conoscevamo – ha confessato Verdone al settimanale DiPiù – siamo amici. Mi ha colpito per quanto è stata collaborativa”. Ma perché proprio lei? Il motivo è presto detto: “Ho chiamato Maria perché è una grande professionista e poi perché era necessaria per lo sviluppo della storia”.

“Quando l’ho chiamata – ha raccontato ancora Carlo Verdone – Maria De Filippi mi ha detto subito: ‘Non c’è problema, fatemi sapere le date’. Mi capita di chiedere a colleghi attori di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente della Cina. Lei no ed è stata anche bravissima come attrice, non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.

Per Maria non si tratta della prima volta davanti alla macchina da presa: la conduttrice aveva già recitato in passato, nel 2002, nel film Natale sul Nilo, con Christian De Sica e Massimo Boldi. Con lei nella serie – tra amici e colleghi di Carlo Verdone – ci sarà pure un suo pupillo, il cantante Sangiovanni, nonostante lo scetticismo iniziale del regista.

“Nella serie me lo impone il mio produttore – ha spiegato Verdone -. Vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo che avrei potuto scegliere (…) Io dei dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato, è pure un po’ timidino… E invece…”.

Maria De Filippi professionista instancabile

Da sempre instancabile e irreprensibile, Maria De Filippi è la regina incontrastata della tv. Salda al timone di programmi di successo come Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te, è sempre stata esempio di professionalità e senso del dovere, gentile e comprensiva come hanno raccontato alcuni autori del talent show più famoso del piccolo schermo.

“Non ho mai dovuto gestire così tanti cambi di scaletta come da quando lavoro con Maria. Bello e anche una sfida allo stesso tempo lavorare con lei. Non è una donna che ama la rigidità dei tempi e degli schemi televisivi. Qualcosa di evidente in tutti i suoi programmi. Tutto dipende dal flusso dettato da cosa fanno le persone dinanzi alle telecamere. Tutto poi funziona, perché le professionalità sono di alto livello”.