Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gerry Scotti modifica un po' La Ruota della Fortuna: colpa di Maria De Filippi

La puntata del sabato sera de La Ruota della Fortuna non può essere come tutte le altre. Il motivo si lega a un nome e cognome ben precisi: Maria De Filippi. Dalla Fascino richiedono, Mediaset autorizza e Gerry Scotti esegue. Chiunque guardi con assiduità il game show di Canale 5, infatti, si è reso conto di come le tempistiche della messa in onda siano state del tutto stravolte. Ecco cos’è successo e il motivo.

La Ruota della Fortuna versione ridotta

Gerry Scotti entra in studio sulle note di Beat It di Michael Jackson, proposta dai Fortuna Five. Come al solito il conduttore mette piede in studio sfoderando il suo miglior inglese: “Ladies and gendemen (no, non è un errore di battitura)”. Come se non bastasse, si lascia anche trasportare dai vocalizzi, così la parte finale del nome del programma si trasforma in una sorta di grido alla Tarzan.

Lo show personale ha inizio ma, di fatto, l’anteprima risulta trasformata. Di colpo spazio alle presentazioni dei concorrenti in gara e dei loro accompagnatori, per poi lasciare spazio a Samira Lui. La giovane co-conduttrice discende le scale alla solita maniera, proponendo uno dei suoi stacchetti. Ad attenderla però non c’è nessuno e, infatti, anche gli angoli d’inquadratura risultano diversi dal solito.

Gerry se ne sta vicino alla ruota, mentre lei corre al tabellone, senza soffermarsi o (quasi) proferire parola. Dopo i saluti di rito, rapidi, lancio immediato del Giramondo. Assegnata la crociera, vinta per davvero solo se si arriverà alla Ruota delle Meraviglie, niente parola misteriosa e soprattutto zero dialoghi tra Gerry e Samira. Il motivo? Semplicemente non c’è tempo.

Se è vero che Pier Silvio Berlusconi ha concesso ampio spazio al game show in questi mesi, preferendolo addirittura a Striscia la Notizia, è innegabile che non ci sia paragone con C’è posta per te. Si tratta di uno dei pilastri del palinsesto Mediaset, il cui inizio è previsto alle 21:20. Trattandosi di un programma alquanto lungo, quello condotto da anni e anni da Maria De Filippi, consentire a Gerry e Samira di “prendersela comoda” potrebbe inficiare la corsa agli ascolti del sabato sera. Di fatto, le gerarchie non potrebbero essere più chiare di così.

Il look di Samira Lui

Per quanto le dinamiche siano mutate, il pubblico ha di certo avuto il tempo per apprezzare la discesa di Samira Lui e, dunque, il suo curatissimo outfit. Si può dire che nella puntata di sabato 7 febbraio 2026 abbia letteralmente brillato.

Fin dal primo passo ha catturato lo sguardo di tutti, indossando un mini dress scintillante color champagne, tempestato di riflessi metallici. Una scelta che dialoga al meglio con le luci dello studio. Silhouette asciutta e strutturata sul busto, con una lieve svasatura sul fondo. Una linea che valorizza al meglio la figura della giovane, senza risultare eccessiva.

Spalline sottili nere, a creare un contrasto grafico elegante, incorniciando il décolleté con discrezione. Il tessuto luminoso invece restituisce un effetto “seconda pelle”, che segue i movimenti con naturalezza.