Fonte: IPA Annalisa Minetti

Silvia Toffanin ha condotto una nuova puntata di Verissimo, che è andata in onda il 4 maggio 2025. Tra i diversi ospiti dell’episodio anche Annalisa Minetti che ha svelato un lato diverso di sé. La cantante ha voluto mostrare le sue fragilità e il momento di profonda crisi che sta vivendo. L’artista ha anche svelato che ha deciso di separarsi dal marito Michele Panzarino.

Annalisa Minetti, il momento complicato

Annalisa Minetti è apparsa piuttosto turbata, durante la puntata del 4 maggio 2025 di Verissimo, in cui ha raccontato che dopo aver sempre mostrato la sua forza, adesso sente davvero il bisogno di svelare anche il suo lato più fragile: “Ho vissuto una vita fatta di tanti traguardi e ho combattuto, sempre una vincente per forza di cose, mi è piaciuto, è un ruolo che ho vestito con grande credibilità però le aspettative di tutti, le pressioni, questa cosa nel tempo mi è pesata e sono andata totalmente in crisi perché erano le aspettative degli altri e non le mie. Dentro di me sentivo una voce che diceva ‘Ti va di fermarti un attimo?'”.

Per gestire questo suo momento difficile, la cantante ha deciso di affidarsi a una specialista: “Sono andata in psicoterapia. Mi sono resa conto che Annalisa adesso ha bisogno di stare un pochino a terra… Un momento di grande stanchezza più che di fragilità”. L’artista si è lasciata andare alla commozione, svelando che anche a casa le capita di vivere questi momenti di sconforto: “Sono stanca di stare in bagno da sola… Sono andata talmente in crisi da individuare un’insoddisfazione enorme”.

Annalisa Minetti sente il bisogno di non dover dimostrare più nulla ed è convinta che, negli ultimi tempi, si sia distratta troppo dal suo ruolo di moglie e che questo abbia determinato la fine del suo matrimonio: “Ho vissuto il ruolo di mamma così intensamente da non dedicarmi tempo e da non aver la possibilità di occuparmi di me… Mi ha distratto molto dalla coppia, dall’essere moglie, mi sono presa cura di Michele come lo fa una mamma. Sono mancata come moglie, ho perso la complicità con lui, nonostante lui sia una bellissima persona e un ottimo padre mi sono accorta che non ero più felice e quindi purtroppo ho scelto per tutti e due. Ho scelto di chiudere questo rapporto, di chiudere questo matrimonio, ci siamo separati e nonostante sia stato un grandissimo amore, mi abbia insegnato tanto, non mi sono più ritrovata capace di dargli tutto quello che si meritava”.

Annalisa Minetti, la separazione dal marito

La cantautrice ha svelato a Silvia Toffanin a Verissimo di aver deciso di separarsi dal marito. La cantante ha affermato di aver preso questa decisione perché convinta che quando una cosa non funziona più è meglio cambiare pagina e non accanirsi, ma ha anche dichiarato che la crisi matrimoniale è arrivata a poco a poco, senza che loro se ne accorgessero: “Non me ne sono resa conto, pensavo che ce la potessimo fare”.

Adesso la sua attenzione è tutta sulla figlia Elena che, però, sembra stia affrontando al meglio questo grande cambiamento: “Adesso ho una grande responsabilità nei confronti di Elena, lei deve sapere che saremo famiglia ugualmente”.

Annalisa Minetti ha confessato tutto il dolore che sente in questo periodo: “Sto molto male si è vero. Mi sono stancata di dover dimostrare che sto bene, ci sono momenti in cui questo non è possibile. Sono però convinta del passo che ho fatto. Ho bisogno di piangere e di stare un pochino a terra con il mio dolore. Voglio illuminare me stessa e darmi la possibilità di brillare nuovamente”.