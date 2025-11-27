Cristiano Caccamo a Roma con Nicole Wallace di È colpa mia: cosa sta succedendo

Cristiano Caccamo e Nicole Wallace sono stati avvistati insieme a Roma: cosa sta succedendo fra i due?

Da qualche giorno non si parla d’altro: Cristiano Caccamo è stato avvistato a Roma con Nicole Wallace, star di È colpa mia, la serie di successo che ha conquistato i telespettatori di tutto il mondo.

Cristiano Caccamo e Nicole Wallace insieme a Roma

Cosa sta accadendo fra Nicole Wallace e Cristiano Caccamo? I due sono stati avvistati insieme a Roma, per la precisione di fronte al Pantheon, mentre si concedevano una passeggiata notturna nel centro storico della Capitale. L’avvistamento ha scatenato moltissime ipotesi riguardo una possibile storia d’amore fra i due attori.

Secondo molti però dietro questo incontro ci sarebbero anche questioni lavorativi. Caccamo e la Wallace infatti si sarebbero conosciuti sul set di Postcards from Italy. La nuova serie tv di Prime Video che è stata girata a Palermo e a Roma. Lo show ha per protagonista una ereditiera, Mia, ricca, bella e viziata, che viene inviata dal nonno a Palermo per gestire un’agenzia immobiliare, senza lussi o soldi. Nel cast potrebbe esserci anche Cristiano Caccamo, protagonista di numerosi film e fiction.

D’altronde la stessa Nicole, qualche giorno fa, aveva rivelato di provare grande nostalgia per la fine delle riprese della serie. “È l’addio più difficile che ho mai detto a un gruppo di persone e ad un Paese – aveva scritto qualche giorno fa l’attrice -. Mi sono divertita un mondo su questo set e con queste persone. Potrei continuare a parlarne per ore. È stato magico, divertente, semplice e pieno d’amore, proprio come lo show che abbiamo creato. Mi sono innamorata di ogni singola persona di questo team e ho stretto amicizie che spero di portare con me per sempre. Grazie di tutto. Ti amo, Palermo, e ti amo, Italia. Sono così triste che sia finita, ma sono così felice che sia successo. E sono emozionate all’idea che potrete conoscere Mia. È una superstar, il personaggio più divertente che abbia mai interpretato”.

Cristiano Caccamo, la carriera e gli amori

Classe 1989, Cristiano Caccamo è nato il 21 marzo a Taurianova ed è diventato uno dei volti più riconoscibili del panorama televisivo italiano grazie a fiction come Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Il paradiso delle signore, e alla partecipazione a film e programmi di intrattenimento.

Sul piano personale, ha scelto sempre di mantenere una forte riservatezza. In una recente intervista ha dichiarato di non avere al momento una fidanzata stabile, spiegando che “gli amici riempiono la sua vita” e che, pur non escludendo la possibilità di trovare l’amore in futuro, oggi si sente appagato anche così.

Negli anni è stato associato a diversi nomi del mondo dello spettacolo. Tra i più citati quelli di Diana Del Bufalo e Valentina Romani. Nonostante ciò lo stesso Caccamo ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale, definendo i rapporti come “sola amicizia”. Più recentemente, il suo nome è tornato al centro del gossip in merito a una possibile frequentazione con Chiara Ferragni dopo l’addio a Fedez. Secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme a Roma fin dall’estate 2024. Pettegolezzi smentiti sia da Caccamo che da Ferragni, che con un post ironico su social ha liquidato le voci come semplici pettegolezzi.

