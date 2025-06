Letizia di Spagna irresistibile, abito bianco seducente e muscoli in vista

Letizia di Spagna è apparsa come una star alla cerimonia di chiusura del concorso indetto dalla Santander Bank, indossando un abito bianco di Massimo Dutti che scolpiva le sue forme ed esaltava i suoi muscoli. La Reina si è lasciata andare anche a confidenze personali su sua figlia Leonor, impegnata nell’addestramento militare in marina.

Letizia di Spagna divina con Richard Gere

Letizia di Spagna è quasi pronta per le vacanze estive e ha diradato i suoi impegni pubblici in agenda. E come sempre, quando si mostra, fa parlare di sé per le sue scelte di stile. Anche se ultimamente la Reina ha preferito look meno appariscenti, a volte persino dimessi, non ha deluso le attese, partecipando alla cerimonia di chiusura del XVIIesimo concorso de “Euros de tu Nómina”.

D’altro canto, la Regina doveva confrontarsi con star internazionali del calibro di Richard Gere. Quindi, un look di basso profilo sarebbe risultato stridente con il glamour del suo impegno di lavoro.

Donna Letizia non ha bisogno di grandi firme per essere irresistibile, le basta il giusto abito che esalti la sua silhouette e il suo fisico scolpito. D’altro canto, dedicato molto tempo alla cura del suo aspetto, tra allenamenti quotidiani e una dieta sana che ha imposto anche alle sue figlie finché vivevano a Palazzo con lei.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, l’abito bianco di Massimo Dutti

Così, Letizia non poteva scegliere meglio per presenziare alla cerimonia con Richard Gere. La Reina ha indossato un tubino bianco, in tessuto texturizzato, dritto e aderente alla sua figura, senza maniche in modo da esaltare i muscoli scolpiti e l’abbronzatura perfetta delle sue braccia, firmato Massimo Dutti, uno dei brand low cost più indossati dalla moglie di Felipe e dalle sue figlie.

Per sottolineare la sua linea, ha aggiunto una cintura nera in vita di Burberry – è un trucco che sfrutta da anni – coordinata con delle slingback di Massimo Dutti con tacchi midi e una borsa Marché di Nina Ricci con catena dorata e patta frontale a stampa animalier.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli orecchini da 350 euro

Seguendo lo stile low cost, Letizia ha optato per dei nuovi orecchini, creati da PDPAOLA. Si tratta di cerchi asimmetrici realizzati in argento placcato oro giallo e presentano un pendente a nodo fluido con pavé di zirconi cubici. Costano 350 euro. Non mancava il suo anello Coreterno.

Letizia di Spagna e la confessione sulla figlia Leonor

Durante la serata Letizia si è lasciata andare a una confessione privata sulla figlia maggiore, Leonor, destina a salire sul trono e attualmente impegnata nel suo addestramento militare che l’ha portata in giro per il mondo su una nave.

La Regina ha ammesso di essere molto orgogliosa della primogenita, quando il giornalista Ángel Expósito le ha chiesto se fosse per lei un orgoglio infinito quanto stava facendo la Principessa delle Asturie. E Letizia ha risposto: “Lo è, lo è”.