La moglie di Re Felipe protagonista di un evento pubblico a Madrid, dove non ha esitato a rivelare come si sveglia ogni mattina al Palazzo della Zarzuela

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

La Regina Letizia ha partecipato a uno dei suoi eventi preferiti a Madrid. Con un omaggio al passato, indossando un cappotto Vichy, la madre di Leonor e Sofia ha partecipato al centenario della Fiera del Libro che si tiene al Cuesta de Moyano, vicino al Giardino Botanico, per sostenere una delle sue grandi passioni: la lettura. E durante un momento di chiacchiere e confidenze ha svelato alcuni aspetti inediti della sua vita privata.

La Regina Letizia sorprende con la sua ultima confessione

Durante la sua visita ufficiale, Letizia di Spagna ha rilasciato un’intervista alla stazione radiofonica Cadena Ser. La Regina non ha voluto perdere l’occasione di congratularsi con la giornalista Marta González Novo, presentatrice di Hoy por hoy Madrid, in occasione del centenario della radio e della SER (Televisione Nazionale Spagnola).

“La verità è che la radio in Spagna ha appena compiuto 100 anni e il mese prossimo festeggerete il primo centenario di Radio Madrid. – ha esordito la moglie di Re Felipe – Quindi, congratulazioni a tutti voi che lavorate alla Cadena Ser di Madrid, anche agli ascoltatori, e congratulazioni a un mezzo di comunicazione come la radio, che mostra certamente, come mai prima, una forza e un vigore giovanile invidiabili”.

“Credo che ci siano milioni di spagnoli che non potrebbero vivere senza la radio“, ha continuato la Reina di Spagna, rivelando che ogni giorno si sveglia ascoltando la radio al Palazzo della Zarzuela.

“In realtà, non mi sveglio con sveglie o segnali acustici. Apro gli occhi con le voci di persone molto gentili che mi raccontano come va la vita “, ha confessato Letizia.

“Inoltre, ho pensato che dovreste prendere nota, in questo secolo, in questo XXI secolo, dell’ascesa dell’intelligenza artificiale, degli algoritmi, delle reti, degli schermi… Essere qui oggi, a Cuesta de Moyano, il 9 maggio 2025, a celebrare i libri, ma anche la radio, è un sogno”, ha affermato la Regina, aggiungendo che “se qualcuno mi chiama antiquata, beh, forse ha ragione, ma io sto sempre dalla parte della radio e dei libri”.

Fonte: Getty Images

Cosa mangia Letizia di Spagna a colazione

Ciò di cui siamo certi è che, dopo essersi svegliata ascoltando le storie raccontate alla radio (Letizia è stata molto cauta nel non rivelare qual è la sua stazione preferita che ascolta quotidianamente), la Regina fa una colazione abbondante per prepararsi a ciò che l’aspetta nel corso della giornata.

La 52enne è una convinta sostenitrice dell’alimentazione sana e dello sport (pare sia una grande appassionata di yoga ma anche della zumba).

Fonte: Getty Images

Sebbene la Corona spagnola sia molto riservata riguardo la sua vita privata, da anni si vocifera che Letizia sia una grande sostenitrice della dieta Perricone, un regime alimentare altamente nutriente che include frullati di frutti di bosco a basso contenuto di zucchero (in particolare fragole e lamponi).

Fonte: Getty Images

Il piano comprende anche: frittata di albumi, salmone e ingredienti ricchi di proteine ​​e Omega 3. Oltre a fiocchi d’avena, mele, pere, yogurt naturale, noci, melone e kiwi. Al bando, dunque, pane, cereali, cibi fritti, pasta, pizza, patate, cereali, snack, bevande zuccherate e alcol.