Roberto Farnesi: “Con lei fino alla fine”. Le sue parole dopo il grave lutto

Fonte: Ansa Roberto Farnesi ricorda la mamma: le parole dell'attore

Lo scorso 18 luglio Roberto Farnesi ha subito un doloroso lutto, uno dei più difficili da metabolizzare nella vita di ognuno di noi. L’attore ha infatti detto addio all’adorata mamma Maria Angela e, a distanza di poche settimane, ha voluto ricordarla con poche semplici parole. “Sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita” il suo dolore, parzialmente lenito dall’amore e l’affetto della sua famiglia e della figlia Mia.

Roberto Farnesi ricorda mamma Maria Angela: “Legato a lei in modo speciale”

Non è stata un’estate felice per Roberto Farnesi, attore di grande successo e volto di spicco della fortunata serie tv di Rai1 Il paradiso delle signore. Un doloroso lutto ha segnato nel profondo il corso della sua vita qualche settimana fa, il 18 luglio scorso, quando ha dovuto dire addio all’adorata mamma Maria Angela. Una perdita difficile da metabolizzare e che l’ha privato di una delle figure più importanti della sua vita.

Dopo un breve periodo di silenzio, Roberto Farnesi ha parlato di questo lutto a cuore aperto in un’intervista al settimanale Nuovo: “Perdere un genitore è un dolore enorme, ma adesso io sono di nuovo al lavoro e la vita va avanti”. Ad alleviare il dolore è la presenza nella sua vita della figlia Mia, nata lo scorso novembre dalla relazione con la fidanzata Lucya Belcastro: “Mi dà la forza di andare avanti: lei è energia pura, è vita nuova, è il mio capolavoro. Da quando è nata, ha rivoluzionato la mia esistenza e anche in questo momento riesce a strapparmi un sorriso“.

L’attore ha salutato per l’ultima volta mamma Maria Angela con un velo di serenità, poiché la donna ha avuto il tempo di conoscere la sua nipotina prima della morte: “Proprio per questo mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale. Così come sapeva che avrei accusato davvero tanto la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei, fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava”.

Roberto Farnesi: l’amore per la famiglia e il successo in tv

Roberto Farnesi, in questo periodo di dolore, può contare sull’affetto della famiglia, della compagna Lucya Belcastro e della sua principessina Mia. La nascita della piccola è avvenuta nel novembre del 2021 e ha portato luce e gioia nella vita dell’attore. Divenuto papà per la prima volta a 52 anni, Farnesi ha scoperto la bellezza della paternità condividendo istantanee social in compagnia delle sue due donne, come il tenero primo bagnetto di Mia immortalato in uno scatto pubblicato su Instagram.

Sul fronte professionale, invece, prosegue il successo in tv della serie di Rai1 Il paradiso delle signore, che tornerà nei prossimi mesi con la settima stagione ufficiale. Numerose le anticipazioni su quello che vedremo, dai nuovi ingressi nel cast a una presunta nuova location nella soap. Confermatissimo il ruolo di Roberto Farnesi: il suo Umberto Guarnieri continua ad essere punto fisso delle trame, la sua presenza è confermata e non mancheranno i grandi colpi di scena.