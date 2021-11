Roberto Farnesi papà dolcissimo su Instagram: il primo bagnetto di Mia

Mamme e papà vip del 2021

Diventato papà solo pochi giorni fa, Roberto Farnesi non trattiene la sua felicità: sebbene sia sempre stato estremamente riservato sulla sua vita privata, questa volta ha voluto fare uno strappo alla regola e ha condiviso sui social un dolcissimo momento della nuova quotidianità alla quale si sta abituando, da quando è nata la sua piccola Mia. La foto è davvero tenerissima e ha conquistato tutti.

Roberto Farnesi, il bagnetto di Mia

“Eccolo il primo bagnetto di Mia!” – ha scritto l’attore su Instagram, a didascalia del bellissimo scatto che ritrae un’istantanea della sua immensa gioia. Nella foto osserva con orgoglio e un pizzico di stupore la sua compagna Lucya mentre coccola la loro piccola principessa, mentre l’accudisce durante il momento del bagnetto. Il primo, a quanto pare: Mia è nata nei giorni scorsi e probabilmente Roberto Farnesi custodiva con cura questa dolcissima immagine nel suo album di famiglia, prima di condividerla con i suoi fan.

Tantissimi i complimenti ricevuti dall’attore: non potrebbe essere più felice di così, ora che può stringere tra le braccia la piccola Mia. Nonostante la sua grande riservatezza, Farnesi si è già sbottonato molto più del solito. Dopo aver pubblicato la prima foto di sua figlia a poche ore dalla nascita, ora ha deciso di concedere agli occhi curiosi dei fan anche questo momento così intimo della sua famiglia, forse proprio per rendere ancora più tangibile la sua contentezza infinita.

Roberto Farnesi e Lucya sono diventati genitori

Per l’attore, questa è la prima figlia. La piccola Mia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, portando serenità (e un po’ di scompiglio) in casa Farnesi. La notizia della gravidanza era stata annunciata quando ormai il pancione di Lucya Belcastro non poteva più essere nascosto, e da quel momento ha avuto inizio l’attesa dei fan. Per diverso tempo, Roberto e la sua compagna erano rimasti indecisi nella scelta del nome, tra Mia e Margherita. Alla fine hanno optato per quello più semplice e corto, che cela però un significato profondo e bellissimo.

A svelarlo è stata mamma Lucya, che sul suo profilo Instagram ha condiviso alcune foto del corredino della piccina, su cui è ricamato proprio il nome Mia. Anche per lei è la prima figlia, d’altronde è ancora molto giovane: ha 27 anni, molti meno rispetto al suo partner – ma ciò non è mai stato un problema. Lei e Roberto Farnesi stanno insieme da tanto tempo. L’attore, che ha sempre avuto fama di rubacuori, sembra essere follemente innamorato e ha trovato la sua stabilità accanto alla donna che gli ha regalato la gioia più grande, quella di diventare padre.

La bellissima famigliola vive in Toscana, dove l’attore è proprietario di un ristorante di successo – nella cui gestione la sua compagna è da sempre molto attiva. Farnesi, tuttavia, fa la spola tra la sua terra natia e Roma, per le riprese della soap opera Il Paradiso delle Signore che lo vede tra i protagonisti. Un piccolo sforzo che compie sempre con il sorriso sulle labbra, soprattutto ora che ad attenderlo a casa c’è anche la piccola Mia.