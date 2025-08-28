Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Scegliere i prodotti giusti per la cura della pelle del nostro viso è molto importante, perché significa coccolarla proprio con ciò di cui ha bisogno.

E allora ben vengano formulazioni pensate non solo per andare a combattere i primi segni del tempo, ma anche per idratare e a lasciare lo sguardo fresco e ripostato. Che poi è quello che promette Neutrogena Hydro Boost, un set per la skincare composto da due prodotti fenomenali, che restituiscono un incarnato idratato e luminoso.

Ora si può acquistare su Amazon con uno sconto che rende queste due creme super convenienti.

Il set per il viso che idrata è tutto ciò che vorrai per la tua pelle

Un’idratazione profonda e una pelle del viso coccolata con i prodotti migliori: è quello che promette il set Neutrogena Hydro Boost, composto da crema e contorno occhi dalla texture leggera e ingredienti attivi mescolati appositamente per ottenere un incarnato che cattura lo sguardo.

La combo ideale da utilizzare quando la pelle appare più stanca; infatti, grazie a un’idratazione intensa questa può tornare a splendere, inoltre il contenuto del cofanetto rinforza anche la barriera cutanea. Entrambe hanno una consistenza fresca e leggera. La crema contiene acido ialuronico che aiuta a trattenere l’acqua e ad accrescere l’idratazione, mentre gli elettroliti fanno in modo che aumenti l’assorbimento degli ingredienti. Infine, gli aminoacidi aiutano a rafforzare la barriera cutanea.

Il contorno occhi antifatica oltre a questi contiene vitamina E che è celebre per il suo potere antiossidante.

Insomma, due prodotti che regalano un vero e proprio boost di benessere alla nostra pelle, regalandoci un incarnato idratato e luminoso, proprio come quello che abbiamo sempre sognato di avere. A un prezzo super conveniente grazie allo sconto.

Come utilizzare il set per il viso di Neutrogena

Pochi semplici passaggi per regalare al nostro viso tutto ciò di cui ha bisogno, sono quelli di cui necessita il set skincare Neutrogena Hydro Boost. Ovviamente prima di tutto bisogna detergere il nostro incarnato con il prodotto giusto, che va scelto in base alle nostre esigenze e nella formulazione che maggiormente ci fa sentire bene. Si può utilizzare di tutti i marchi, oppure optare per quello di Neutrogena della medesima linea.

Poi si passa al contorno occhi, primo passaggio per l’idratazione, poi si applica la crema sul resto del viso: il risultato è una pelle morbida ed elastica. Se questo non bastasse è interessante sapere che questa formulazione è stata sviluppata dai dermatologi e non è comedogenica. Inoltre, è adatta anche a chi ha la pelle sensibile, mista o a tendenza acneica.

E i risultati, a quanto pare, ci sono; infatti, viene evidenziato che in sole due settimane chi ha utilizzato la crema viso ha potuto notare una riduzione delle rughe superficiali e una pelle dall’aspetto più sano. Mentre sono bastate tre settimane per sfoggiare uno sguardo riposato e fresco, con occhiaie e borse ridotte.

E le recensioni testimoniano che la pelle risulta idratata e morbida e non si ha la sensazione che sia appesantita dai prodotti.

