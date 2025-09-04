Giorgio Armani, chi è la nipote Roberta e cosa fa

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Giorgio Armani ha saputo creare un vero e proprio impero della moda, diventando un simbolo globale di eleganza e stile. Ma da decenni la sua maison di fama internazionale vede la collaborazione attiva di altri membri della famiglia Armani, che hanno deciso di seguire le sue orme e di mettere le proprie professionalità a servizio del marchio.

Tra queste, Silvana Armani, ritenuta l’erede artistica dello stilista e la sorella, Roberta Armani, che da anni cura i rapporti dell’azienda con le star internazionali.

Roberta Armani, la carriera

Roberta Armani è nata a Bologna il 10 ottobre del 1970 ed è una delle amate nipoti di Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025. La professionista della moda è la seconda figlia di Sergio Armani, fratello dello stilista, e ricopre un ruolo di grande importanza nella casa di moda. Roberta Armani, infatti, è Head of Entertainment & Vip Relations e si occupa innanzitutto di curare i rapporti tra la maison e le Vip che scelgono l’inconfondibile stile Armani per le loro apparizioni pubbliche. Così ha spiegato da lei stessa in un’intervista: “Questi personaggi vivono costantemente sotto i riflettori. È fondamentale rendere loro la vita semplice, con naturalezza e spontaneità. Bisogna essere disponibili, rapidi e intuitivi, mentre si offre un servizio impeccabile. L’organizzazione deve essere efficiente e veloce, perché i tempi sono serrati”.

Tantissimi i nomi noti che negli anni hanno collaborato con la nipote di Giorgio Armani, che insieme alla sorella Silvana e al cugino Andrea Camerana porterà avanti il nome dello zio, dopo la sua scomparsa. L’esperta di relazioni pubbliche ha sempre tributato delle parole piene d’affetto allo zio, che le ha dato diversi insegnamenti professionali e non: “Mi capita a volte di chiedermi se Giorgio Armani sia consapevole della sua grandezza. Forse no, e questo mi insegna a essere concreta, giorno per giorno”.

A parte l’importante carriera nel mondo della moda, Roberta Armani è stata protagonista anche di alcune pellicole cinematografiche. La nipote dello stilista ha partecipato, infatti, a Hannibal, Gli amici di Gesù – Tommaso e Li chiamarono… briganti!.

Roberta Armani, vita privata

Roberta Armani è protagonista del jet set internazionale, visto che cura le relazioni della maison Armani con le star di tutto il mondo. Ma la nipote dello stilista è diventata protagonista della cronaca rosa anche con la sua vita privata. Nel 1997 Roberta Armani ha sposato Angelo Moratti, erede della nota azienda di petrolio, da cui ha divorziato nel 2007.

In seguito la professionista ha cominciato una relazione amorosa con un volto molto noto della televisione italiana. Si trattava di Vittorio Brumotti, apprezzato inviato di Striscia la Notizia, a cui è stata legata fino al 2011. Successivamente è nato l’amore con Giuseppe Vicino, campione olimpico di canottaggio, più giovane di lei di 23 anni e testimonial del brand Armani.

Bellissimo il rapporto anche con la sorella Silvana, il cui impegno per la maison viene descritto da lei con parole piene di stima a Vanity Fair: “L’imperatore della moda si è costruito da solo… Aveva una visione chiara e precisa di ciò che intendeva fare. E questa deve essere una caratteristica di famiglia se penso, per esempio, al contributo prezioso che mia zia Rosanna ha dato all’immagine del marchio con la sua esperienza nel mondo della fotografia, o a mia sorella Silvana, che è stata sempre al fianco di mio zio Giorgio, collezione dopo collezione”.