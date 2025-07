Alexia, chi è il marito Andrea Camerana, nipote di Giorgio Armani

Getty Images Andrea Camerana con Alexia

“Quegli occhi gentili sono stati un bagliore”, così la cantante Alexia ha parlato dell’incontro con Andrea Camerana, l’uomo che ha cambiato per sempre la sua vita e con il quale ha saputo costruire una famiglia solida e amorevole. Lui è sempre stato poco avvezzo alla popolarità, nonostante il legame di parentela con Giorgio Armani, uno degli stilisti italiani più amati e apprezzati in Italia e all’estero. E anche dopo l’inizio della sua storia d’amore con l’artista ha saputo restare un passo indietro, rispettando i tempi e la carriera della donna che ha sposato – dopo un colpo di fulmine – nel 2005.

Chi è Andrea Camerana

Classe 1970 (quindi tre anni più piccolo di Alexia), Andrea Camerana è un imprenditore nonché membro del Cda di Giorgio Armani, dove è entrato nel 2007. Ma il marito di Alexia è letteralmente cresciuto nell’azienda di moda fondata da suo zio materno. Camerana è il figlio di Rossana, la sorella di Re Giorgio (così come lo chiamano affettuosamente i fashion addicted).

Andrea è cresciuto nel gruppo fino a diventare direttore licenze per poi passare all’ufficio di presidenza accanto allo zio. Incarico che ha abbandonato nel 2014 pur restando nel Cda di Armani, dove figura tuttora.

Oltre ad Armani, Camerana può vantare una parentela anche con la facoltosa famiglia Agnelli. Il padre Carlo Camerana era pronipote del fondatore della Fiat e cugino di primo grado di Giovanni e Umberto Agnelli.

Andrea è molto riservato, si conosce ben poco della sua vita professionale e privata. Tutto quello che è noto è stato possibile grazie a sua moglie Alexia, che ogni tanto racconta qualche retroscena sulla loro vita privata.

Il matrimonio tra Alexia e Andrea Camerana

Come il primo incontro tra Alexia e Andrea Camerana: un vero e proprio colpo di fulmine. “Prima di incontrare mio marito Andrea. Avevo 37 anni, ero all’apice del successo ma non ero per niente felice. Poi all’improvviso è cambiato qualcosa: quegli occhi gentili sono stati un bagliore”, ha ammesso la cantante in un’intervista.

“Dopo la vittoria a Sanremo nel 2003 mi hanno proposto di vestire Emporio Armani per il Festival dopo. Ovviamente ho accettato”, ha raccontato la cantante. E ha continuato: “Abbiamo fatto una cena di presentazione, a cui il mio compagno dell’epoca aveva deciso di non partecipare. Mi sono ritrovata seduta accanto a questo ragazzo vestito elegantissimo, con questo sguardo sincero, profondo. Un colpo di fulmine”.

Ha aggiunto: “Dopo qualche mese abbiamo cominciato a sentirci, intanto la storia con il mio ex stava scemando. È così che ci siamo ritrovati innamorati pazzi, persi”. Ad unire subito i due anche un dolore condiviso: la scomparsa precoce dei rispettivi padri. Quello di Alexia – vero nome Alessia Aquilani – era avvenuta nel 1995, quella del padre di Camerana nel 2003.

“Lui, poco più giovane di me, aveva perso da poco il padre e questo dolore ci univa, avevamo una cosa importante in comune, ma eravamo entrambi timidissimi e così iniziarono una serie infinita di inviti a cena durante i quali non succedeva mai nulla”, ha confidato Alexia.

Getty Images

La coppia è convolata a nozze nel 2005, due anni dopo la prima stretta di mano. Il matrimonio è stato celebrato al Castello di Rivalta, vicino a Piacenza, dove Alexia è nata e cresciuta. Per amore si è trasferita a Milano.

Nel 2007 è nata la prima figlia della coppia, Maria Vittoria, mentre nel 2011 è arrivata Margherita. Per un periodo Alexia ha deciso di lasciare la musica e concentrarsi sulla sua famiglia. “Siamo felici. Ci lavoriamo un giorno, perché l’amore è un lavoro, ma siamo felici”, ha ribadito di recente.