Non si può raccontare Giorgio Armani senza partire da qui. Golden Globe Awards, 1990. Julia Roberts, ventiduenne e all’apice della fama dopo Pretty Woman, riceve il suo primo grande riconoscimento come miglior attrice in una commedia. Non indossa un abito principesco. Non ha tacchi. Non ha nemmeno un vestito. Sceglie un completo da uomo oversize firmato Armani, grigio, con camicia bianca e cravatta, spezzando ogni cliché di stile legato alla femminilità hollywoodiana dell’epoca. Questa immagine – lei, l’attrice più amata del momento, in tailleur maschile dopo aver interpretato una prostituta trasformata in Cenerentola – è diventata un manifesto. Di emancipazione, di libertà, di stile che non ha bisogno di fronzoli per essere potente. E per Giorgio Armani, è stato il riconoscimento definitivo: il suo modo di vestire la donna aveva appena riscritto le regole. E non sarebbe più tornato indietro.