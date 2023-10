Fonte: IPA Blanca, arriva l’investigatrice non vedente: il cast della prima stagione in foto

Maria Chiara Giannetta veste nuovamente i panni di Blanca nella seconda stagione della fortunatissima serie che va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 5 ottobre.

Dopo il grandissimo successo della prima stagione dove Blanca ci ha conquistato tutti con la sua “follia” e con il suo mondo sensoriale speciale, ora gli episodi della nuova serie sono l’occasione per conoscere più in profondità la sua realtà e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia – più di quelli legati alla morte della sorella – che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. E non solo: diventata consulente della Polizia genovese a tutti gli effetti, Blanca si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide difficili e ad altro rischio, che la rendono nuovamente protagonista delle indagini del commissariato San Teodoro.

Intervista a Maria Chiara Giannetta, la bomba

Accanto a Blanca c’è infatti una nuova protagonista della fiction che si chiama “bomba”. Infatti un misterioso attentatore seriale semina il panico in città, facendo esplodere alcune bombe. Maria Chiara Giannetta ha raccontato come questo elemento terrorizzante fa da collettore di tutte le puntate e segna profondamente Blanca: “La bomba ad essere un effetto visivo molto importante, ha anche un effetto sonoro e soprattutto di calore. Quindi per lei rappresenta una nuova challenge”. Blanca viene coinvolta in prima persona e in una corsa contro

il tempo fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno. Ma non è sempre possibile.

Prosegue la Giannetta: “Blanca ha tirato fuori la parte più istintiva di me. Blanca mi ha aiutato ad entrare in contatto con la mia parte che rischia, istintiva e naturale. E non più soffocata o calcolata”.

Nella seconda stagione però la consulente della polizia comprende che e amici, amanti e colleghi a volte vanno lontano portandosi via un pezzo di cuore, senza la possibilità di proteggerli. E di proteggere se stessi. Ma realizzerà anche, con nuova consapevolezza, che solo accettando questo rischio, si può apprezzare davvero “la bellezza di ballare sotto la pioggia”.

Blanca e il triangolo amoroso

E tra questi amici, o meglio sarebbe dire amanti, un ruolo speciale ce l’ha il collega di Blanca, l’ispettore Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno con il quale nella prima stagione ha avuto una storia poco chiara e tormentata. Adesso, nei nuovi episodi tra i due si insinua un terzo incomodo, Veronica Alberici (Chiara Baschetti), un’affascinante avvocatessa che lavora per lo studio di Livia, la mamma di Liguori. Un giorno si presenta in commissariato dall’ispettore per fargli firmare delle carte per conto della madre, con la quale i rapporti sono rimasti tesi.

Si scopre che Veronica è un’amica d’infanzia di Liguori, che come lui appartiene ad un’importante famiglia aristocratica locale e i due colgono l’occasione per rievocare i vecchi tempi andati. Veronica, brillante e intraprendente, non aspetta di essere corteggiata: è

diversa da quelle che di solito diventano “prede” dell’ispettore ed è lei a chiedergli di uscire. I due, che iniziano a frequentarsi con leggerezza e senza promettersi nulla, sembrano stare bene insieme. È come se parlassero la stessa lingua e appartenessero allo stesso mondo a cui è totalmente estranea Blanca, che sarà gelosa nel notare la loro intesa naturale. Il rapporto con Veronica sarà per Liguori come un ritorno a casa, ben diverso da quello con Blanca, pieno di conflitti nonostante l’evidente attrazione: l’ispettore si troverà nei guai, diviso tra due donne che non potrebbero essere più diverse.

Stefano Dionisi, il misterioso Polibomber

Tra le new entry della seconda stagione c’è Stefano Dionisi che interpreta il misterioso Polibomber, l’ombra nera della fiction. Sin dalla prima puntata della nuova stagione, la Polizia di Genova è sotto attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico, facendo esplodere bombe in diverse parti della città: tiene sotto tiro la Polizia con i suoi colpi e le sue telefonate, realizzate ovviamente con una sinistra voce contraffatta. La ricerca di questo criminale, soprannominato “Polibomber” per motivi che scopriremo, è una lotta contro il tempo, che a sorpresa vedrà protagonista proprio Blanca, nella sua veste di esperta di decodage. Blanca dovrà fare ricorso a tutti i suoi “superpoteri” e all’aiuto di chi le sta accanto, per sventare la minaccia sempre più incombente.

Elena, la donna misteriosa

Ma non è l’unico nuovo personaggio inquietante di questa seconda stagione. Infatti accanto a Blanca si insinua Elena (Michela Cescon). Da quando è stata promossa consulente della Polizia, Blanca lavora moltissimo e non ha tempo di curarsi della sua casa, che infatti versa in condizioni pietose. Lucia e Stella insistono perché trovi una collaboratrice domestica, ma nessuna candidata sembra adatta al ruolo. Fino a quando non compare Elena, donna affascinante di circa 50 anni, dall’aspetto non troppo rassicurante. Non ha referenze particolari, anche se ha una vita ricca di esperienze alle spalle, fra le quali però non sembra esserci l’assistenza domestica.

Le sue parole e i modi diretti conquistano Blanca, che la assume dopo un brevissimo colloquio. Ed è così che la donna comincia a frequentare la casa della giovane donna, prendendosene cura e facendo sì che al suo ritorno trovi sempre le stanze in ordine, i vestiti stirati e un pasto caldo anche per Lucia, che è solita passare a trovare l’amica nel tempo libero. Elena è una presenza rassicurante e discreta e ha sempre una parola di conforto per tutte. Ma questo piccolo idillio, questo equilibrio che si è creato tra loro, si infrangerà molto presto, perché Elena nasconde qualcosa. Cosa sta cercando? Che vuole davvero da Blanca?

La trama dei nuovi episodi

Episodio 1: Sotto Attacco

Blanca, ora promossa ufficialmente consulente della Polizia, lavora tantissimo e deve imparare a trovare un nuovo equilibrio. Sebastiano è in carcere in attesa del processo, ma nonostante tutto lei pensa che il giovane meriti una seconda occasione, con sorpresa di Liguori che tenta di dissuaderla. Ma le attenzioni di Blanca e del commissariato San Teodoro vengono presto catalizzate dal caso di un pericoloso attentatore seriale, soprannominato Polibomber, che prende di mira proprio la Polizia di Genova.

Episodio 2: Il Ladro di Cani

La squadra del commissariato San Teodoro indaga su un giro di combattimenti clandestini tra cani, mentre Blanca si districa tra alcune questioni personali spinose: Lucia si sente tradita da lei e la rifiuta, mentre la vicinanza con Sebastiano scatena la gelosia di Liguori. Anche Blanca però è un po’ gelosa, perché nella vita dell’ispettore è ricomparsa Veronica, un’amica d’infanzia e oggi affascinante avvocatessa che

lavora per sua madre, Livia.

Episodio 3: Angolo Cieco

Blanca lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e la sua amica Stella arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per Blanca non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina sempre di più a Sebastiano. Lucia ha sempre bisogno di lei come punto di riferimento e Polibomber torna a minacciare il commissariato.

Episodio 4: Fumo Negli Occhi

Il caso dell’attentatore è ufficialmente riaperto e per affrontarlo viene istituita un’unità di crisi guidata da Paolo Sivori, capo della DIGOS. Blanca si divide tra questo caso e un omicidio la cui unica testimone è una giovane ragazza non vedente. Intanto, mentre a casa sua sembra essere tornato un clima familiare sereno, Sebastiano si mette nei guai. Liguori affronta una questione personale delicata che potrebbe riavvicinarlo a Blanca.

Episodio 5: Il Cacciatore di Bambini

Si indaga sulla misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco cittadino. Intanto, Sebastiano si ritrova inaspettatamente al centro dell’indagine sull’attentatore. Liguori è di nuovo diviso tra Veronica, con cui ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Blanca, che lo attrae da sempre. Mentre Blanca si mette alla prova con Lucia facendo la mamma a tutti gli effetti,

una serie di eventi la farà tornare protagonista dell’indagine sull’attentatore.

Episodio 6: La Bomba

L’attentatore è ancora pericolosamente a piede libero e Blanca e i colleghi del commissariato San Teodoro affrontano le conseguenze. Per Blanca catturarlo diventa una vera e propria ossessione, in una corsa contro il tempo che lascerà con il fiato sospeso fino alla fine. Portando avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero, prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.