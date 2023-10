Blanca 2 non ha deluso le aspettative e potremmo dire “esplode” negli ascolti riagganciandoci al filo conduttore di questa seconda stagione, la bomba. Così, oltre a Maria Chiara Giannetta, a far parlare i fan è il suo antagonista, Stefano Dionisi che interpreta il maniaco “Polibomber”. Sono bastate poche scene per farlo odiare in modo viscerale.

Blanca 2 esplosiva

Il primo episodio di Blanca 2 è andato in onda giovedì 5 ottobre in prima serata su Rai 1 e ha incollato al piccolo schermo ben 4.041.000 spettatori pari al 23.2%, mentre il suo avversario diretto, il Grande Fratello, su Canale 5 si è fermato a 2.189.000 spettatori pari al 16.7% di share. Chissà se Alfonso Signorini cambierà ancora giorno, dopo essere passato dal venerdì al giovedì per evitare lo scontro diretto con Tale e Quale Show.

Stefano Dionisi (Polibomber), l’ossessione di Blanca

La prima puntata di Blanca 2 vede Maria Chiara Giannetta accompagnata dal suo fidato cane Linneo subito alle prese con un “pazzo criminale” che ce l’ha con la polizia mettendo delle bombe nelle volanti e anche davanti al commissariato dove lavora la consulente non vedente. C’è già una vittima tra gli agenti e anche Liguori finisce (interpretato da Giuseppe Zeno) in ospedale, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Fin dalle prime sequenze sappiamo chi è il colpevole che semina il terrore a Genova, è il “Polibomber”, come lo ha soprannominato la stampa. E ha il volto di Stefano Dionisi. Un personaggio azzeccatissimo, perché in grado di suscitare repulsione e odio, merito della bravura di chi lo interpreta.

Fonte: Getty Images

La conseguenza è stata una pioggia di tweet per commentare la cattiveria di questo personaggio che vuole parlare solo con Blanca e con nessun altro poliziotto, un legame quasi morboso che fa tremare i polsi.

Leggiamo sui social: “E quindi dopo aver rovinato la famiglia Martini sei tu il nuovo boss da sconfiggere in questa seconda stagione #Blanca #Blanca2″. In effetti Stefano Dionisi in Un medico in famiglia interpretava il vero padre di Annuccia, nata da una relazione clandestina della moglie di Lele. Una svolta in quella fiction che suscitò un polverone. Altri scrivono a proposito di Dionisi con toni ben più aspri: “Sto pazzo ma deve sempre fare la parte della m… dico io”.

Bacigalupo, l’eroe di tutti

E se la storia delle bombe crea una tensione altissima, il finale di puntata “fa ridere”. La scena finale vede Bacigalupo, interpretato da Enzo Paci, correre disperato con in mano una valigetta che contiene un ordigno pronto a esplodere. Il commissario trova un tombino in cui gettarla e poi si allontana il più possibile sdraiandosi a terra.

La bomba esplode e spara in aria il coperchio del tombino per poi precipitare a terra. Dove finirà? Su Twitter commentano: “Nella disgrazia questa scena mi ha fatto troppo ridere veramente Bacigalupo proprio un’icona”.