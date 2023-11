Oltre 4 milioni di telespettatori per "Blanca 2" hanno assistito alla morte in diretta di Sebastiano. Ora tutto si gioca nel finale di stagione: trama

La seconda stagione di Blanca è ormai agli sgoccioli. Giovedì 9 novembre in prima serata su Rai1 va in onda l’ultima puntata e tutti i nodi, o quasi, verranno al pettine. Ma intanto Sebastiano (Pierpaolo Spollon) è morto, si è sacrificato per proteggere la donna che amava più della sua stessa vita. E poi quell’intreccio morboso tra Polibomber e la madre della nostra eroina lascia davvero l’amaro in bocca.

Blanca 2, è un trionfo

Maria Chiara Giannetta con la sua Blanca trionfa ancora una volta negli ascolti tv. La puntata, Il Cacciatore di Bambini è leader della serata con oltre 4 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo, pari al 22% di share e ancora una volta per il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini. D’altro canto, l’episodio era di quelli ad alta tensione e trattava di un tema di grande attualità, la compravendita dei minori nei territori di guerra.

Blanca si trova ad aiutare un uomo siriano cui è stato rapito il figlio e da dieci anni vaga di Paese in Paese seguendo flebili tracce che lo portino da lui. La sua storia si intreccia con un pericoloso traffico d’armi che coinvolge un bambino innocente. Nel frattempo Polibomber continua a “giocare” con Blanca che però è stata estromessa dalle indagini con tutta la sua squadra.

Blanca 2, la morte di Sebastiano

Il Polibomber, magistralmente interpretato da Stefano Dionisi, è ossessionato dalla consulente di polizia, anche perché cospira con la madre di lei che addirittura gli passa il numero di cellulare della figlia. Che cosa c’è dietro a questa losca tresca che sembra avere come obiettivo più che i poliziotti proprio Blanca?

Sebastiano è seriamente preoccupato per lei e si mette a indagare su Polibomber ma questa mossa lo compromette, tanto da essere scambiato per lui e arrestato. Blanca riesce a scagionarlo, ma Sebastiano non si dà pace, vuole proteggerla a tutti i costi ed è così che si consuma la tragedia. Sebastiano, interpretato da Pierpaolo Spollon, muore, ucciso proprio da Polibomber. Una scena scioccante per i fan di Blanca che mai si sarebbero aspettati un tale epilogo.

Su X c’è chi commenta: “Non penso che mi riprenderò dopo questa cosa”. Sebastiano manca già ai suoi fan increduli: “Sebastiano ci saluta così. Ti abbiamo perdonato, questa volta per davvero. Se ne è andato via per salvare Blanca Una seconda possibilità esiste Tanti applausi per Pierpaolo Spollon per questo ruolo Ci mancherai”.

Anche Spollon in persona dice addio al suo personaggio: “Ciao Nanni. Ora va e insegna agli angeli come si mettono le extension e come non si cucina una cima. P.S. Chiudi la bicicletta”.

Blanca 2, anticipazioni dell’ultima puntata

Adesso a Blanca non resta che prendere l’assassino di Sebastiano. L’ultima puntata di stagione va in onda giovedì 9 novembre su Rai1 e si intitola La Bomba. L’attentatore è ancora pericolosamente a piede libero e Blanca e i colleghi del commissariato San Teodoro affrontano le conseguenze. Per Blanca catturarlo diventa una vera e propria ossessione, in una corsa contro il tempo che lascerà con il fiato sospeso fino alla fine. Portando avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero,

prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.