Pierpaolo Spollon è padre: “Ho due figli ma non l’ho mai detto per paura”

Fonte: IPA Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon è padre di due bambini. L’attore – protagonista di tante fiction di successo come Che Dio ci aiuti, L’Allieva, Blanca, Doc-Nelle tue mani – lo ha confessato solo di recente, mettendo da parte la sua proverbiale riservatezza sulla sua vita privata. Una confessione che lascia tutti spiazzati, fan e non, perché nessuno era a conoscenza di questo lato così intimo dell’interprete 34enne, nato e cresciuto a Padova.

La vita privata di Pierpaolo Spollon: l’attore ha due figli

Nell’ultimo spettacolo teatrale che lo vede protagonista Pierpaolo Spollon ha ammesso di avere due figli e ha confermato la notizia in un’intervista rilasciata a La Repubblica. “A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo”, ha raccontato Spollon.

“Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: “Vengo appena posso, ho un figlio”. Mi ha risposto: “Non è possibile, sul web non c’è scritto”. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro“, ha aggiunto. Dopo quell’episodio Pierpaolo Spollon ha deciso di rivolgersi ad uno psicoterapeuta.

“Quando mi ha chiesto: perché è qui? Ho risposto: avevo mio figlio in braccio, ho avuto paura, avevo bisogno di parlarne. C’è la necessità di riconoscere le proprie emozioni, anche il senso di colpa. Ho capito l’apprensione di mia madre. Ho capito che nella vita bisogna tirare fuori quello che proviamo. Padova è una città universitaria, si legge di ragazzi che si tolgono la vita: non sono riusciti a portare a termine gli esami, hanno finto con la famiglia e non reggono la vergogna. Ecco, i pesi vanno tirati fuori, non puoi pensare che un padre o una madre non capiscano; il dialogo ci salva”.

Pierpaolo Spollon ha inoltre precisato a proposito della sua paternità: “I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini, non aveva più senso”. L’attore, impegnato in questi mesi con le riprese della terza stagione di Doc-Nelle tue mani, ha preferito non rivelare per il momento l’identità della madre dei suoi figli. Non è ancora chiaro se sia ancora legato a questa donna o meno.

Secondo alcune indiscrezioni Spollon vivrebbe da tempo una relazione con una ragazza di nome Angela, conosciuta durante l’adolescenza, che non avrebbe nulla a che fare con il mondo dello spettacolo. Pierpaolo non è mai stato al centro di gossip o pettegolezzi nonostante abbia lavorato con attori molto famosi come Luca Argentero, Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi.

L’infanzia di Pierpaolo Spollon e il suo rapporto con i genitori

Pierpaolo Spollon ha iniziato a recitare per caso e dopo una prima esperienza ha deciso di studiare presso il noto Centro sperimentale di cinematografia di Roma. L’attore è figlio unico e a proposito del suo rapporto con i genitori ha affermato: “Hanno accettato la scelta. Mio padre, il commissario Spollon, che si è occupato di pedofilia, antimafia, di sequestri, ha visto da vicino cose terribili, mi ha detto: “Ricordati che ho guardato La porta rossa non per te, ma perché mi piace Trieste”. Mia madre, impiegata nell’Esercito dove è soprannominata Miss Antrace, non voleva che facessi il primo provino: aveva paura che mi drogassero. Questo per farle capire come sono cresciuto. Figlio unico, avevo le chiavi di casa e stavo spesso solo”.