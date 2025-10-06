Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Federica Laviosa, chi è l'ex storica di Piero Chiambretti

La vita di Piero Chiambretti è stata segnata da una storia d’amore molto importante, quella con Federica Laviosa. Lui uomo di spettacolo e lei donna riservata e ben distante dai riflettori. Una figura fondamentale nella crescita umana e personale del conduttore. I due però non stanno più insieme da tempo, anche se questo non ha spezzato il loro legame, soprattutto per il grande dono condiviso: la figlia Margherita.

Un amore lontano dai riflettori

Piero Chiambretti ha sempre difeso la sua vita privata. Per anni infatti si è saputo ben poco della donna che gli è stata accanto. Federica Laviosa ha infatti scelto fin dall’inizio di non restare coinvolta nel mondo dello spettacolo.

Di lei non conosciamo tanti dettagli biografici, se non che lavora nel campo della comunicazione. Negli anni ha sempre preferito lasciare spazio al compagno nella sfera pubblica, conducendo una vita normale.

Il loro amore è sbocciato nei primi anni Duemila. Un vero e proprio punto di svolta per Chiambretti, da sempre concentrato sul proprio percorso lavorativo e poco incline a parlare della sua sfera sentimentale. Federica è però riuscita a conquistarlo con il suo equilibrio, la sua discrezione e capacità di comprendere le complessità di un uomo brillante e imprevedibile.

La nascita della figlia Margherita

Il momento cardine della loro storia d’amore è stata di certo la nascita della figlia Margherita. Questo avveniva a maggio 2011. Una gioia immensa per il conduttore, che in più occasioni ha raccontato come la paternità lo abbia cambiato profondamente: “Essere padre è la cosa più bella che mi sia capitata”.

Ben presto Margherita è diventata il punto fermo attorno al quale ruota ogni sua scelta, personale e professionale. Anche dopo la fine della storia, Chiambretti ha mantenuto con lei un rapporto di grande rispetto e collaborazione. I due hanno scelto di crescere insieme la loro bambina, garantendole un ambiente sereno e affettuoso, nonostante la separazione.

Un addio affettuoso

La storia tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa si è conclusa senza che si percepissero clamori online o sui giornali. Nessuna polemica o dichiarazione al vetriolo tra loro. Soltanto il desiderio di proteggere la loro privacy e, soprattutto, quella della loro piccola: “Abbiamo preso strade diverse ma il rispetto e l’affetto rimangono”.

Oggi Federica continua a mantenere un profilo basso, lontano dal gossip, mentre Chiambretti, pur rimanendo uno dei personaggi più eclettici e ironici della televisione italiana, mostra sempre più spesso il lato tenero e riflessivo di un papà innamorato.

Quella tra Piero Chiambretti e Federica Laviosa non è una storia d’amore come le altre legate alla televisione. È il racconto di due persone che, pur allontanandosi, sono rimaste unite da un legame profondo e indissolubile. Un legame fatto di affetto, di rispetto reciproco e di un amore immenso per la figlia che hanno messo al mondo.