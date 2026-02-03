Fiorello a La Pennicanza, Lino Guanciale a sorpresa: “Grazie che te lo sei ripreso”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di martedì 3 febbraio de La Pennicanza e come sempre è stata ricca di sorprese e di battute pungenti. Super ospite di giornata è Lino Guanciale, protagonista della mini serie L’invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro. Mentre su Instagram la coppia fa impazzire col video Sempre scemo. Biggio, da brutto anatroccolo si trasforma a figo pazzesco, ossia in Fiorello. Ma il risultato è sempre lo stesso.

Fiorello, proseguono gli appelli per la Sicilia

Come di consueto, l’anteprima della puntata è dedicata alla Sicilia. Il quotidiano La Sicilia titola: “Niscemi, pm a caccia dei responsabili. ‘Non guarderemo in faccia a nessuno’” e Fiorello commenta: “Giusto individuare eventuali responsabilità, ma senza perdere di vista l’obiettivo principale, mettere in sicurezza i territori e aiutare chi ha perso la casa”.

Altri articoli raccontano invece dei primi segnali di ripartenza: dal 7 marzo tornerà operativa la linea ferroviaria tra Messina e Taormina, mentre sono in programma la ricostruzione della spiaggia e del molo ai Giardini Naxos. “Si stanno rimboccando le maniche”, sottolinea lo showman.

Fiorello e l’angelo col volto di Giorgia Meloni

Lo showman passa poi al caso che sta facendo discutere: “L’imbarazzo in Vaticano per l’angelo con la faccia di Meloni: ‘Non ci sono precedenti’. La versione del parroco e le accuse del Pd: ‘Come Mussolini’”. Fiorello: “Dal Vaticano, però, nessun commento ufficiale”.

A rompere il silenzio è l’immediata telefonata del Papa: “La pace sia con voi e con il tuo spirito. Volevo intervenire sulla vicenda dell’angelo. Io, francamente, me ne infischio… anzi, m’arimbalza. Parliamo di Chiesa: decido io, non la Soprintendenza. Mica mi metto a dire come devono conservare il Colosseo, anche se ogni tanto perde pezzi, o come fare la manutenzione degli alberi che cadono come pere cotte. Fatevi i cavoli vostri”. E conclude: “Non voglio ripristinare l’originale: era di vent’anni fa e non piaceva a nessuno. La faccia era quella di Massimo D’Alema, un angioletto coi baffi. Una cosa tremenda”.

Fiorello, Lino Guanciale super ospite

Arriva poi una videochiamata da Lino Guanciale: “Grazie Rosario che ti sei ripreso Biggio perché a vederlo tutti i giorni sul set non ce la facevo più… che poi secondo me senza rendersi conto è anche bravo”.

La chiamata prosegue con un racconto sulla serie L’invisibile, dove l’attore interpreta il Colonnello Lucio Gambera, apo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra. Nel cast ci sono anche Levante e Leo Gassmann.

Fiorello chiude la conversazione dando l’appuntamento su Rai 1 per vedere la mini serie, ossia verso mezzanotte, quando insomma De Martino finisce di condurre i pacchi.

In chiusura, spazio all’archivio di Viva Radio2, con un video con cui lo showman ricorda Franco Battiato e la gag ‘Franco IV e i pistacchi berberi’, scatenando nostalgia e le risate. Nel video Battiato chiede a Fiorello “Li vuoi dei pistacchi berberi? Sono come i pistacchi di Bronte, stesso colore, stessa dimensione, solo che escono… da un’altra parte”.

