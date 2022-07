GF Vip, ora parla Adriana Volpe: la reazione dopo l’esclusione

Fonte: Instagram GF Vip 6: il cast ufficiale

Adriana Volpe non è stata confermata come opinionista per la settima edizione del Grande Fratello Vip. La notizia è ufficiale ormai da qualche giorno, cioè da quando Alfonso Signorini ha annunciato che al suo posto sarebbe arrivata Orietta Berti, confermando invece come seconda commentatrice Sonia Bruganelli che più volte aveva dichiarato di voler lasciare lo show.

Ora che l’indiscrezione è diventata ufficiale, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha voluto commentare la cosa, sottolineando che da parte sua non c’è nessun astio per la decisione presa dal direttore di Chi e conduttore dello show.

GF Vip senza Adriana Volpe: la reazione

È attraverso le pagine di Mio che Adriana Volpe commenta la scelta di Alfonso Signorini di non riconfermarla come opinionista.

“GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”.

E in effetti è proprio grazie al GF Vip che la sua carriera ha potuto ripartire, dopo l’addio alla Rai e l’eterno battibecco – a mezzo social e in tribunale – con Giancarlo Magalli.

Dopo la partecipazione come concorrente, infatti, Adriana Volpe ha potuto condurre un programma di infotainment su Tv8 insieme ad Alessio Viola, Ogni Mattina. Poi è arrivato il ruolo di opinionista.

Adriana Volpe, il consiglio di Maurizio Costanzo

Anche se la parentesi Grande Fratello può dirsi conclusa, Adriana Volpe non ha recriminazioni da fare o da farsi. La conduttrice ha messo da parte ogni astio, persino con Sonia Bruganelli, con cui ha avuto qualche botta e risposta durante la scorsa edizione e che ora è stata confermata, contrariamente a quanto successo con lei.

Per la Volpe si apre ora un nuovo capitolo, l’ennesima ripartenza. E per farlo ha deciso di affidarsi alle parole di uno che di tv se ne intende: Maurizio Costanzo. Il giornalista e presentatore nei giorni scorsi aveva infatti espresso il suo parere sulle ultimi vicissitudini lavorative della conduttrice, “bacchettandola” per i cambiamenti di rete, tra Rai, Mediaset e Tv8, consigliandole di fermarsi a riflettere e accettare proposte che davvero fanno al caso suo.

“Costanzo ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio”.

Adriana Volpe, il futuro e i prossimi progetti

Per la conduttrice al momento si parla di un format top secret insieme a Federico Fashion Style, ma non è nulla di ufficiale né si sa di più. In attesa di tornare in tv, però, Adriana Volpe si gode quest’estate di vacanza e relax con la figlia Gisele, di undici anni, avuta con l’ex marito Roberto Parli.

Un’estate italiana che la vedrà girare per il Sud Italia e le isole, tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Ma per rigenerarsi ha previsto anche qualche giorno in montagna, in Trentino.