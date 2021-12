Adriana Volpe parla ancora di Magalli: cosa si aspettava dopo la sentenza

Adriana Volpe non potrebbe essere più soddisfatta di così: dopo anni di lotte con Giancarlo Magalli la giustizia le ha dato ragione. Con una sentenza, infatti, si è stabilito che il conduttore deve pagare una multa a causa della querelle con l’ex collega de I Fatti Vostri. Una vittoria che la ripaga di tutte le ingiustizie che sente di aver subito, ma che le lascia anche l’amaro in bocca. Si aspettava, infatti, una conclusione diversa.

Adriana Volpe, cosa si aspettava da Magalli dopo la sentenza

Dopo la sentenza gli animi di Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non si sono affatto placati. I due hanno anzi dato vita ad un nuovo duro botta e risposta, che ha attirato l’attenzione dei media e di chi, per anni, li ha seguiti alla guida de I Fatti Vostri.

Una fine che, nonostante la giustizia le abbia dato ragione, lascia con l’amaro in bocca anche Adriana Volpe. Intervistata dal settimanale Ora, infatti, ha innanzitutto dichiarato di essersi lasciata andare ad un pianto liberatorio non appena ricevuta la sentenza. In quel momento, però, non ha potuto far altro che osservare anche la reazione del suo acerrimo nemico, che è stata totalmente diversa da quella che lei si aspettava:

Ho pianto ed è stato un pianto liberatorio. E poi mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me chiedendomi scusa.

Adriana Volpe, nuovamente delusa da Magalli: “Mi ha ferito”

Insomma, la Volpe, dopo l’acredine che ha caratterizzato i suoi rapporti con Magalli (che ha ricevuto anche un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia) in questi anni, si aspettava un nuovo inizio e, soprattutto, le scuse dell’ex collega. Quest’ultime non sono arrivate e, per l’opinionista del Grande Fratello Vip, si è trattata dell’ennesima delusione:

Per anni ha infangato sia la mia credibilità professionale sia la mia dignità di donna e di madre e pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo, ancora una volta il suo comportamento mi ha ferito e deluso.

Per la Volpe, quindi, Magalli, nonostante la sentenza che le dà ragione, non si è ancora reso conto della gravità delle sue azioni. I rapporti, tra loro, sembrano proprio essere irrecuperabili. In futuro, si riserveranno altre frecciatine o, da questo momento in poi, preferiranno non parlare più l’uno dell’altra?