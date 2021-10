Adriana Volpe, l’ex marito Roberto volta pagina: ha una nuova fiamma

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Solo qualche settimana fa Adriana Volpe parlava della lunga crisi che ha vissuto accanto all’ex marito Roberto Parli, e che ha per l’appunto portato ad una rottura tra loro due. A quanto pare, lui avrebbe già il cuore nuovamente impegnato: la sua nuova fiamma, stando alle indiscrezioni, si chiamerebbe Clarissa e sarebbe una vera star in Svizzera.

Roberto Parli, un nuovo amore

Il matrimonio di Adriana Volpe e Roberto Parli ha subito un duro scossone nei mesi scorsi, e a nulla sono valsi i tentativi della conduttrice per rimettere insieme i pezzi del loro amore. Ormai da diverso tempo entrambi hanno scelto di prendere strade separate, e sembra proprio che il noto immobiliarista abbia addirittura trovato una nuova fiamma. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, sulle cui pagine sono comparse in esclusiva alcune foto che mostrano Roberto in dolce compagnia di una donna molto conosciuta.

Si tratta di Clarissa Tami, attrice e conduttrice televisiva famosissima nella Svizzera italiana – tanto per dirne una, ha commentato ben 5 edizioni dell’Eurovision Song Contest nel suo Paese natale. Biondissima e bellissima, la 38enne è stata avvistata assieme all’ex di Adriana Volpe, e i due sono apparsi piuttosto intimi. Negli scatti pubblicati dal magazine di Alfonso Signorini, li vediamo dapprima camminare tra le vie dello shopping di Milano, per poi godersi un pranzo romantico a Cernobbio, sul lago di Como. E tra di loro non sono mancati piccoli gesti d’affetto, come il tenersi per mano.

Adriana Volpe, l’addio a Roberto Parli

Insomma, sembra proprio che Roberto abbia ritrovato il sorriso accanto ad un’altra donna, dopo la rottura con la Volpe. Quest’ultima aveva deciso di confessare tutta la sua sofferenza in una lunga intervista al settimanale Oggi, affrontando per la prima volta in maniera molto lucida un argomento per lei molto doloroso: la separazione dal marito. Adriana ha visto il suo mondo lentamente sbriciolarsi nel giro di un anno, e solo con fatica è riuscita a riprendere in mano le redini della sua vita, anche se questo ha significato mettere fine al suo matrimonio.

“Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo, ma oggi non lo riconosco più” – aveva rivelato alla rivista, parlando di come Roberto Parli avesse iniziato a comportarsi in maniera diversa, perdendo il proprio equilibrio – “Sono arrivata al punto di lasciar andare. Per me è stato il dolore più grande, perché mi sono dovuta arrendere. L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato”. E oggi Adriana Volpe riparte da Gisele, la loro splendida bambina, che è da sempre la sua priorità. Ma dal punto di vista sentimentale non è ancora riuscita a fare chiarezza: “Il mio cuore è ovattato, non riesco nemmeno a pensare a cosa provo per lui”.

La conduttrice sta dunque affrontando un periodo di transizione, ed è anche per questo che ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura emozionante: è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip, accanto a Sonia Bruganelli. Con la quale, d’altronde, ha avuto non pochi problemi. Le due protagoniste del reality show si sono scontrate sia sui social, dove hanno dato vita ad un botta e risposta al vetriolo, che in trasmissione. Ma sembrano aver già deciso di fare un passo in avanti per riportare la serenità nel loro rapporto.